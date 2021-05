Gemeinderat diskutiert Integriertes Klimaschutzkonzept

Altlußheim. Die Ergebnisse des Integrierten Klimaschutzkonzepts werden bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr in der Rheinfranken-Halle beraten. Neben einer Satzungsänderung des Zweckverbands Fibernet stehen außerdem vor allem Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung.

AdUnit urban-intext1

Eine Bauvoranfrage betrifft die Erweiterung des Wohnhauses Friedrichstraße 9, ein Befreiungsantrag die Errichtung einer Terrasse mit Überdachung im Almenweg 2. Bauanträge werden zu folgenden Themen beraten: Errichtung einer Gaube in der Ziegelstraße 20, Neubau eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße 20, Neubau eines Betriebsgebäudes mit Betriebsleiterwohnung in der Alten Ladestraße 2, Wohnhausumbau und -anbau in der Mozartstraße 9.

Fragen, Anregungen und Vorschläge der Sitzungsbesucher stehen am Anfang der Sitzung, Beschlüsse der nicht-öffentlichen Sitzung, Bekanntgaben des Bürgermeisters, Mitteilungen und Anfragen aus dem Gemeinderat an deren Ende.