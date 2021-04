Gemeinderat will Lärmaktionsplan beschließen

Altlußheim. Der Gemeinderat tagt am heutigen Dienstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Rheinfrankenhalle. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Lärmaktionsplan für die Gemeinde. Mit seiner Hilfe soll dort, wo der Verkehrslärm über den gesetzlichen Grenzwerten liegt, für Abhilfe geschaffen werden.

Neben dem Beschluss über den Lärmaktionsplan stehen auch zwei konkrete Vorgaben zur Entscheidung an: Sowohl in der Hauptstraße zwischen der Hildastraße und der Hausnummer 137 als auch in der Rheinhäuser Straße, zwischen Hauptstraße und Hausnummer 77b, soll die Fahrbahn saniert werden. Davon verspricht man sich eine Verringerung des Verkehrslärms. Bekanntgaben des Bürgermeisters, Mitteilung und Anfragen aus der Mitte des Rates runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab.