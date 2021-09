„Gemeinsam können wir viel Gutes tun“

Altlußheim. Wegen der Pandemie konnte keine größere Fahrt angeboten werden. Auf Einladung der neu gewählten Kreisfrauenvorsitzenden Silvia Zahn und des VdK-Kreisverbandes trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter nun aber wenigstens zu einem Frühstück mit gemütlichem Beisammensein im Hotel Blautannen in Altlußheim.

Die Nachfolgerin von Erika Gaa war sehr erfreut, dass sie unter den Gästen den Kreisvorsitzenden Helmut Gaa mit seiner Frau Erika, seinen Stellvertreter Hans Stöcklin mit Gattin und die KV Sekretärin Elke Neuschäfer begrüßen durfte. Zu Beginn wurde ein delikates Frühstück serviert, bei dem die Brötchen in Herzform gebacken waren. Silvia Zahn gab zum Ausdruck, dass sie sich über die Wahl zur Vorsitzenden sehr gefreut habe. Sie sieht ihre Aufgabe darin, mit Freude allen zu helfen, die zum VdK kommen und nach Rat und Unterstützung fragen.

Gemeinsam Gutes tun – dies sei die Aufgabe der Frauenvertreterinnen im Sozialverband. Bereits 1945 haben sich Frauen in den Orts- und Kreisverbänden zusammengeschlossen und sind seither maßgeblich an der Weiterentwicklung des VdK beteiligt. In allen Kulturen hätten Frauen sich verbunden und damit gestärkt. Diese Qualitäten lassen die Frauenvertreterinnen auch bei ihrer Arbeit im VdK gerne einfließen.

Die ehemalige Vorsitzende Christel Brenneis regte eine Konferenz der Frauenvertreterinnen an. „Diese Konferenz wurde auf diese Weise fortgeführt, wie wir sie kennen“, sagte der Helmut Gaa in seinen Begrüßungsworten. Auch er wünsche sich, dass sich immer wieder Menschen finden, die dieses schöne Amt pflegen und weiterführen.

Silvia Zahn bedankte sich bei ihrer Vorgängerin Erika Gaa, für die geleistete Unterstützung bei der Einarbeitung ins Ehrenamt mit herzlichen Worten, Blumen und einem Präsent. Die Vorsitzende informierte auch über die Landeskonferenz und erinnerte an die bevorstehende Bundestagswahl und die VdK-Aktion in Form von Sprechblasen. Damit will der VdK auf das Thema soziale Gerechtigkeit aufmerksam machen. Silvia Zahn bedankte sich bei den Kreisverbandschefs Helmut Gaa und Hans Stöcklin für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation dieser Konferenz mit einem Präsent.

Ein sehr interessanter Vortrag war von Natur- und Umweltschützer Wolfgang Reinhard zu hören. Er ist auch aktiver Jäger. Anhand einer Landkarte zeigte er, wie sich die Rheinebene in einem Zeitraum von 250 Millionen Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelt hat. Alle Anwesenden waren sehr beeindruckt von diesem Referat. zg