Gespräche auf der Schaukel

Altlußheim. Landtagsvizepräsident Daniel Born lädt am Montag, 8. Mai, 16 Uhr, zur „mobilen Bürgersprechstunde“ auf den Aktivspielplatz an der Friedenstraße in Altlußheim ein. Bürger jeden Alters haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit, sich mit dem SPD-Landtagsabgeordneten auszutauschen. Dabei liegen dem Bildungsexperten die Themen Kinderbetreuung und Schulbildung besonders am Herzen – aber auch alle anderen Fragen und Anliegen rund um den Wahlkreis und die Landespolitik sind willkommen.

Bürgermeister Uwe Grempels wird gemeinsam mit Born vor Ort sein und das Gespräch zu Themen der Gemeindepolitik, zu Kinderspielplätzen und Kita-Plätzen in Altlußheim sowie zum geplanten Betreuungs- und Bildungszentrums an der Grundschule suchen.

Jeder ist willkommen

Mit Bedacht hat der Sprecher für frühkindliche Bildung der SPD-Landtagsfraktion einen Spielplatz als Treffpunkt ausgesucht. „Spielplätze bieten Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten und legen die Basis für einen bewegungsorientierten Lebensstil. Vor allem aber sind sie Orte der Begegnung für Kinder, Eltern und Großeltern. Solche generationenübergreifenden Begegnungsräume fördern nicht nur Entwicklung und Bildung. Sie sind enorm wichtig für das Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft und damit für eine starke Demokratie“, begründet Born die Einladung zu dieser Form der mobilen Bürgersprechstunde.

„Ganz egal, ob es sich um meine Schwerpunktthemen Bildung und Wohnen handelt oder um ein ganz anderes Anliegen, jede und jeder ist eingeladen, am 8. Mai dabei zu sein“, freut sich der Schwetzinger Abgeordnete auf die Begegnung mit kleinen und großen Altlußheimern an diesem Nachmittag. cs