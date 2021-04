Gesunde Ernährung in „Don Bosco“ erleben

Waghäusel. Mit vereinten Kräften für die Kleinsten: Auf Initiative der Influencerin für Kochen und Backen, Sally Özcan („Sallys Welt“), bekommt der Kindergarten „Don Bosco“ in Waghäusel eine neue Einbauküche. Während nobilia und Bosch die Küche beziehungsweise die Elektrogeräte sponserten, hat „Küchentreff“-Mitglied Küchen-Schütz die Küche kostenlos montiert, wie es in einer Pressemitteilung von „Küchentreff“ heißt.

AdUnit urban-intext1

Zustande kam die Aktion durch den Küchenverband „Küchentreff“: Sally Özcan macht sich als Testimonial für die KüchenTreff- Jubiläumskampagne „25 Küchen für den guten Zweck“ stark. Bei den Gesprächen kam heraus, dass in ihrer Heimat, der Kreisstadt Waghäusel, ebenfalls Bedarf an einer neuen Küche bestand. Sally Özcan, die in Deutschland den erfolgreichsten Youtube-Kanal zum Thema Kochen und Backen betreibt, hat selbst zwei Töchter, die den Kindergarten „Don Bosco“ besuchen.

Dort legt man großen Wert auf gesunde Ernährung und möchte dem Nachwuchs schon früh Freude am gesunden Kochen und Essen vermitteln. Ein Engagement, das definitiv unterstützenswert ist, wie auch Benjamin Schütz von Küchen-Schütz aus dem benachbarten Schwegenheim fand: „Als wir davon hörten, haben wir nicht gezögert und unsere Hilfe angeboten. Wir haben einen Ort geschaffen, an dem die Kinder sich wohlfühlen, kreativ sein können und Spaß am Kochen und gesunder Ernährung erleben – alles Werte, die uns als Küchenstudio-Betreiber am Herzen liegen und die wir daher gern unterstützen.“

Kulinarische Früherziehung

Um dem Kindergarten eine kulinarische Früherziehung zu ermöglichen, wurde kurzerhand von allen beteiligten Partnern diese Sponsoring-Aktion ins Leben gerufen. Im November begannen die Planungen, Anfang 2021 wurde die Küche montiert – und jetzt können die Kinder im Kindergarten Don Bosco in einer hellen, bunten und modernen Küche das Kochen lernen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. zg

AdUnit urban-intext2