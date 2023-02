Gewerbeverein Altlußheim trainiert auf dem Hockenheimring sicheres Fahren

Altlußheim/Hockenheim. Der Gewerbeverein Altlußheim hat für seine Mitgliedsbetriebe ein Fahrsicherheitstraining auf dem Hockenheimring organisiert. Wie in vielen Gewerbevereinen stellt man sich auch in Altlußheim die Frage, wie man den Verein mit Leben füllen kann. Einerseits fungieren sie als Interessenvertretung und Netzwerk der Gewerbetreibenden, andererseits haben sie oft mit mangelndem Engagement der Mitgliedsbetriebe zu kämpfen und bei gemeinsamen Aktionen sind meist nur der Vorstand und einzelne Mitglieder präsent. So entstand im Vorstand des Gewerbevereins die Idee, Fortbildungen anzubieten, die sich möglicherweise für einzelne Mitglieder schwieriger organisieren lassen als in der Gruppe. Los ging es am Samstag mit dem Fahrsicherheitstraining, das der zweite Vorsitzende Martin Rubner über die Emodrom, Events- und Services-GmbH organisiert hat.

Schon früh am Samstagmorgen trafen sich die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Parkplatz am Baden-Württemberg-Center auf dem Ring. Jeder war mit eigenem Pkw oder Firmenwagen vor Ort. Bei den Fahrzeugen war die gesamte Bandbreite von Fahrzeugklassen und Fahrwerken vertreten: vom Smart und Fiat-Kleinwagen über sportliche Limousinen bis hin zum Pick-up.

Auf dem Hockenheimring ein Gefühl fürs Fahrzeug entwickeln

Trainingsleiter Jochen Bückendorf begrüßte die Gruppe in einem Seminarraum mit toller Aussicht über den im Licht des Sonnenaufgangs rötlich leuchtenden Hockenheimring und überreichte jedem ein Funkgerät, über das den gesamten Tag Anweisungen kommuniziert wurden. Nachdem einige Formalitäten erledigt und die Erwartungen der Teilnehmer an das Training erfragt wurden, ging es auch schon wieder zu den Autos und dann in einer Kolonne durch die Boxengasse zur ersten Übungssektion.

Hier sollte erst einmal ein Gefühl für die Fahreigenschaften des Autos entwickelt und bei steigenden Geschwindigkeiten im Slalom um diverse Leitkegel gefahren werden. Jochen Bückendorf erklärte hilfreich: Besser nicht auf das nächste Hütchen konzentrieren, sondern auf den weiteren Verlauf. Wenn man sich zu sehr auf das Hindernis fixiert, ist es wahrscheinlicher, dass man es touchiert.

Weiter ging es zur ersten Bremsübung. Die Teilnehmer sollten an einem bestimmten Punkt eine gerade Vollbremsung hinlegen und vorher schätzen, wie lange der Bremsweg bei bestimmten Geschwindigkeiten ist. Die gute Nachricht: Der Bremsweg war meist kürzer als vermutet, was allerdings an der fehlenden Reaktionszeit lag. Denn die Fahrer wussten bereits, wo gebremst werden muss.

In der ersten Runde wagten die Teilnehmer noch keine echten Vollbremsungen, obwohl alle der Meinung waren, voll gebremst zu haben. Auch hier kam der Übungsleiter mit seiner Anweisung, von Anfang an stark auf die Bremse zu treten, damit die Assistenzsysteme wie ABS wirken können, gerade richtig. Die Teilnehmer wurden über das Verhältnis Geschwindigkeit zu Bremsweg aufgeklärt: Doppelte Geschwindigkeit bedeutet vierfacher Bremsweg.

Danach fuhr die Gruppe auf den Platz hinter dem Baden-Württemberg-Center. Was passiert, wenn man mit Vollgas im Kreis fährt? Die überraschende Antwort – bei den meisten Autos, außer dem starken Reifenabrieb, recht wenig. Denn die Assistenzsysteme bremsen das Fahrzeug automatisch aus. Aber Jochen Bückendorf warnt: „Das gilt natürlich nicht, wenn man mit 120 Stundenkilometer in die Autobahnausfahrt fährt, dann kennt das Auto nur einen Weg, nämlich geradeaus.“ Aber wenn in der Dauerkurve beschleunigt wird, greift die Fahrzeugtechnik ein. Bei dieser Übung kamen vor allem die Räder mit zu geringem Reifendruck zur Geltung und die Fahrer durften hier gleich weiter zur Luftpumpe fahren.

Assistenzsystem übernehmen

Weiter ging es zur Südtribüne des Rings. Unterhalb davon gibt es eine Fläche mit glattem Asphalt und der Möglichkeit, diesen zu beregnen. Aufgabe war es nun, mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf ein Hindernis loszufahren, kurz davor auszuweichen und dabei eine Vollbremsung hinzulegen. Es überraschte, wie gut die Assistenzsysteme funktionieren, das ABS sorgte bei allen Autos dafür, dass die Fahrzeuge kaum ins Straucheln kamen, auch wenn bei höheren Geschwindigkeiten einige Leitkegel abgeräumt wurden.

Zum Mittagessen fuhr die Gruppe ins Porsche Experience Center. Das Küchenteam hat ein modernes Drei-Gänge-Menü gezaubert, das mit der Aussicht über den Ring noch besser mundete und perfekt serviert wurde. Die darauffolgende Übung war nicht nur für den vollen Magen eine Herausforderung. Der Aufbau war ähnlich wie auf dem nassen und glatten Asphalt vor der Südtribüne, aber diesmal war das Hindernis auf dem sehr griffigen Asphalt der Rennstrecke. Wieder ging es darum, der aufgebauten Linie aus Kegeln bei Geschwindigkeiten um die 70 Stundenkilometer auszuweichen und eine Vollbremsung zu machen.

Im Anschluss wechselte die Gruppe zu einer Fläche in der Nähe der Osttribüne. Genug gebremst, diesmal ging es darum, einem Hindernis ohne Bremsen auszuweichen und trotzdem auf der geraden Strecke zu bleiben. Auch dies funktionierte weitgehend ohne fliegende Leitkegel, zumindest bis 80 Stundenkilometer.

Zur letzten praktischen Übung durften die Teilnehmer dann in die Startaufstellung der Formel 1 gehen und mit übermäßiger Geschwindigkeit (also mit 90 bis 100 Stundenkilometern) in die verengte Innenspur der Ravenolkurve fahren und voll bremsen. Auch hier durften die Fahrzeuge noch einmal mit ihren Assistenzsystemen glänzen.

„Besichtigungsfahrt“ auf dem Hockenheimring

Die anschließende „Besichtigungsfahrt“ über die Ringstrecke hatten sich die Teilnehmer nach so viel Adrenalinkick absolut verdient. Dreimal ging es in der Kolonne auf der „Ideallinie“ über die gesamte Rennstrecke. Jochen Bückendorf, der seit fast 40 Jahren solche Fahrtrainings anbietet, bildet auch Rennfahrer aus und kennt den Ring dementsprechend wie seine Westentasche. Und für die Teilnehmer, selbst diejenigen, die nicht sonderlich rennsportbegeistert sind, war es ein wirklich erhebendes Gefühl, einmal selbst auf dieser traditionsreichen Route unterwegs gewesen zu sein.

So waren in der Feedbackrunde alle Teilnehmer sehr begeistert von diesem kurzweiligen und interessanten Tag. Alle haben ihr Auto besser kennengelernt und auch die Grenzen ihres Gefährts ausgetestet. Auch Ängste konnten überwunden werden. „Eigentlich sollte so etwas jeder einmal gemacht haben wie einen Erste-Hilfe-Kurs“, meinte Martin Rubner. Und genau darum, um einen gemeinsamen Ersthelferkurs, kümmert sich der Gewerbeverein Altlußheim nun als Nächstes.