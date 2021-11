Glasfasernetz wird ausgebaut

Altlußheim. Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz aus. Mehr als 30 Prozent der Bürger im Ausbaugebiet haben nach der verlängerten Nachfragebündelung einen Vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet. Damit wurde die erforderliche Quote für die Maßnahme erreicht.

„Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen“, sagt Jörg Blum, der Projektleiter von Deutsche Glasfaser zur letztlich erreichten Quote. „Viele Bürger haben diese zweite Chance genutzt. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit dem Ausbau loslegen können.“

Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in der Gemeinde ist unterdessen gestartet. „Zunächst legen wir fest, wo die Hauptverteiler aufgestellt werden und wie der Tiefbau im Detail erfolgen soll“, erläutert Blum. Der Glasfaserhauptverteiler, der sogenannte „Point of Presence“ oder PoP, bildet das Zentrum des Glasfasernetzes in der jeweiligen Ortschaft und ist eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt der Baupartner des Netzanbieters mit den Tiefbauarbeiten und legt vom PoP aus Glasfaserleitungen, die bis an die Häuser reichen, in die Straßen und Gehwege.

Ein Anschluss nach dem anderen

Alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden nach Angaben des Unternehmens vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt werden können. „Wenn alles planmäßig läuft, können wir die Tiefbauarbeiten bereits in Kürze beginnen und schrittweise die ersten Kundenanschlüsse fertigstellen“, führt Jörg Blum weiter aus. Der Servicepunkt schließt und öffnet wieder mit Beginn der Tiefbauarbeiten. Dann stehen persönliche Ansprechpartner von Deutsche Glasfaser für Fragen rund um den Ausbau zur Verfügung.

Das Unternehmen plant außerdem Bauinformationsabende, bei denen sich die Anwohner detailliert über das Ausbauprojekt informieren können. Die konkreten Termine sollen zeitnah bekannt gegeben werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.deutsche-glasfaser.de/altlussheim