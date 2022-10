Gottesdienst für Biker in Wiesloch

Region/Wiesloch. Der 70. Motorradfahrergottesdienst findet am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr zum Saisonabschluss im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums Wiesloch statt. Nach den Themen „Scheunenfund“ und „Garagengold“ heißt es nun „Standschaden“.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst durch das Duo Tara und Sten. Im Anschluss gibt es einen Imbiss und Livemusik. Die Veranstaltung findet überdacht und daher auch bei schlechtem Wetter statt.

Motorradfahrergottesdienste 2023 sind so geplant: Saisoneröffnung am 9. Mai, Saisonabschluss am 15. Oktober wie gewohnt im Gutshof des PZN und 10. Juli in der Autobahnkirche Baden-Baden. zg