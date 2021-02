Altlußheim. Die evangelische Kirchengemeinde überträgt am Sonntag, 28. Februar, auf ihrem Youtube-Kanal EvKiAltlussheim ein Gottesdienst mit Abendmahl. Er steht unter dem Thema der Fastenaktion: „Spielräume – sieben Wochen ohne Blockaden.

Pfarrer Zaiss geht in seiner Predigt darauf ein, was die Menschen in ihren Vorhaben oft blockiert und was das Wort „aber“ in diesem Zusammenhang für eine Bedeutung hat.

Wer am Abendmahl teilnehmen möchte, wird gebeten, zu Hause einen Becher oder ein Glas mit Saft oder Wein zu füllen sowie ein Stück Brot für jeden Teilnehmenden zu richten. mz