Gummibärchenschleuder sorgt für Gaudi in Altlußheim

Altlussheim. Die Landfrauen hatten die Ferienkinder zum Spiele- und Spaßnachmittag auf den Zeltplatz am Blausee eingeladen. Leider gab es wenig Schatten, anders wie sonst in der Grillhütte, aber Traudel Uhrig und ihre fleißigen Landfrauen bauten die Spielstationen am Rand des Zeltplatzes, wo es Schatten durch das Gebüsch gab, auf.

Schatten war auch nötig an dem heißen Nachmittag, aber trotz der Hitze hatten sich 30 Kinder angemeldet. Wie schon so oft, fand das „Ziege melken“ großen Anklang genau wie die Gummibärchenschleuder. Es handelt sich hier um eine lustige Holzziege, der Wasser ins Euter gefüllt wird. Es ist immer spannend, zu schauen, wer schneller melken kann. Annette Zahn stoppte die Zeit der Melker

„Eigentlich ist die Gummibärchenschleuder mit Schokoküssen zu bestücken“, lacht Traudel Uhrig. „Aber mit den Gummibärpäckchen wird es nicht ganz so eine Sauerei“. Da hat Altlußheims Oberlandfrau sicherlich recht. Obwohl, der See wäre ja in der Nähe. Beim Schwammspiel galt es Wasser von A nach B zu tragen und möglichst viel am Ende im Eimer gesammelt zu haben.

Basteln und Spielen

Sigrid Schweigert war mit der erfrischenden Station betraut. Zusammen mit Karin Thegler konnten die Kinder Perlenarmbänder basteln und nebenan am Tisch werkelte Elke Haasis mit ihren Schützlingen an bunten Schmetterlingen aus Papier. Weiterhin hatten die Kinder auf ihrem Spiele-Pass noch Sackhüpfen, Dosen werfen und einen Kartoffel-Lauf, der auch sicherer war als die Variante mit Ei.

Den bestimmt „wärmsten“ Job hatten Marianne Reinhardt und Sieglinde Bohrmann. Die beiden buken Berge von kleinen Pfannkuchen mit viel Puderzucker. Henny Kief sorgte für Getränkenachschub. Die Kinder hatten keine Schwierigkeiten den Pfannkuchenberg zu bezwingen. Mit reichlich Apfelschorle und Pfannkuchen im Bauch und ihren Bastelarbeiten sowie Siegesprämien konnten sie dann den Heimweg antreten. mb