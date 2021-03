Altlußheim. Es sind überwiegend Bauangelegenheiten, mit denen sich der Gemeinderat auf seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 30. März, 19.30 Uhr, in der Rheinfrankenhalle befassen wird. Anträge, bei denen es überwiegend um die Schaffung von Wohnraum geht, beispielsweise bei der Umnutzung einer Gaststätte in Wohneinheiten, dem Ausbau eines Dachgeschosses oder der Errichtung eines Einfamilienhauses.

Daneben wird sich der Rat mit einem Antrag der Krieger KG befassen, bei dem es um die immissionsrechtliche Genehmigung einer Anlage zum Be- und Entladen von Schüttgütern geht. Die Anlage befindet sich direkt neben dem Hafen – doch während dieser auf Rheinhäuser Gemarkung liegt, ist für die Schüttanlage die Gemeinde zuständig.

Den Eltern sollen die Beiträge für die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Monaten Januar und Februar erlassen werden, da diese in diesem Zeitraum Corona-bedingt geschlossen waren.

Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab. aw

