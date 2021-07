Haushalt deutlich im Plus

Altlußheim. Die Gemeinderäte werden auf ihrer Sitzung am Dienstag, 27. Juli, mit einer positiven Nachricht in die Sommerpause verabschiedet: Die kommunalen Finanzen entwickeln sich deutlich besser als noch zu Jahresbeginn, bei der Aufstellung des Haushaltsplans angenommen. So war der Kämmerer im Ergebnishaushalt von einem Minus knapp um eine Million Euro ausgegangen, nach dem Zwischenbericht, der dem Rat am Dienstag zur Kenntnis vorgelegt wird, wird daraus ein Plus von einer Viertelmillion.

Insgesamt verzeichnet der Ergebnishaushalt gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen von rund einer Million Euro. Am deutlichsten ist die Abweichung bei der Gewerbesteuer, sie wird den Ansatz von 2,6 Millionen Euro um 1,2 Millionen Euro übertreffen. Hingegen bleibt der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer um 90 000 Euro hinter den Erwartungen zurück.

Bei den Ausgaben schlagen vor allem die Unterhaltungsaufwendungen positiv zu Buche. Hier sind Mittel eingestellt, beispielsweise für die Kanalsanierung oder die Sanierung der Kinderspielplätze, die bis Ende des Jahres nicht mehr abgerufen werden. Rund 230 000 Euro müssen in diesem Jahr nicht mehr veranschlagt werden.

Im Saldo eine Ergebnisverbesserung von 1,4 Millionen Euro, die das erwartete Minus ins Plus dreht.

Ähnlich das Bild bei den Investitionen. In der Zwischenbilanz summieren sich die Einnahmeausfälle im Finanzhaushalt auf rund 1,5 Millionen Euro, was jedoch ursächlich darauf zurückzuführen ist, dass die eingeplanten Zuschüsse erst im zweiten Halbjahr ausgezahlt werden. Doch dem gegenüber stehen nicht getätigte Ausgaben in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Auch hier handelt es sich um Investitionen, beispielsweise für die Erneuerung des Bodens in der Rheinfrankenhalle oder der Bau der Socceranlage, die erst in der zweiten Jahreshälfte zu Buche schlagen. Dennoch, der eingeplante Kredit in Höhe von einer Million Euro musste bisher nicht realisiert werden.

Neue Fahrzeuge sind notwendig

Entscheiden muss der Gemeinderat über die Anschaffung von zwei Fahrzeugen, eines für den Bauhof, das andere fürs Wasserwerk. Die Fahrzeuge sind im Haushalt mit jeweils 30 000 Euro eingeplant. Sie sollen ein 17 und ein neun Jahre altes Gefährt ersetzen.

Diskutieren wird der Rat ein Angebot der Firma deer-GmbH, die ein Carsharingsystem mit Elektrofahrzeugen offeriert. Auf die Gemeinde kämen dabei Kosten für die Ladesäule von rund 20 000 Euro zu, denen ein 50-prozentiger Bundeszuschuss gegenübersteht. Zusammen mit der Herrichtung des Platzes, 3500 Euro, müsste die Kommune rund 13 500 Euro aufwenden. Bei der Vorberatung im Ausschuss wurde die Investition als sinnvoll erachtet.

Beschlossen werden soll die neue Feuerwehrbedarfsplanung. Zu diesem Plan ist die Gemeinde nach dem Feuerwehrgesetz von Baden-Württemberg verpflichtet. Er enthält eine Beschreibung der örtlichen Lage, samt dem spezifischen Gefährdungspotenzial und von ihm abgeleitet eine Auflistung der erforderlichen Ausstattung mit Fahrzeugen.

Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan wurde 2013 vom Rat beschlossen und soll nun fortgeschrieben werden. Hierzu haben Verwaltung und Feuerwehr den Plan überarbeitet und legen ihn nun dem Rat vor. Der Kreisbrandmeister hat der Fortschreibung des Plans bereits zugestimmt

Auf der Tagesordnung finden sich auch zwei Personalangelegenheiten. Zum einen geht es um eine Stellenausschreibung für das Hauptamt, zum anderen um die Schaffung eines weiteren Ausbildungsplatzes zum Verwaltungsfachangestellten. Sollte der Rat dem Vorschlag folgen, so wäre dies eine Ausbildungsstelle über den eigenen Bedarf der Gemeinde hinaus.

In die nächste Runde gehen soll der Bebauungsplan „Rheinhäuser Straße / Niederfeldweg“. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden wurde bereits durchgeführt, die eingegangenen Anregungen und Hinweise wurden in den Plan eingearbeitet. Der Rat soll nun über die Offenlage des Plans entscheiden. Mit dem Plan soll die Bebauung westlich der Rheinhäuser Straße geregelt werden, insbesondere mit Blick auf das Bauen in der zweiten Reihe.

Zum Abschluss der Tagesordnung wird der Rat noch über einen Bauantrag entscheiden – bei den Tennisplätzen am Waldhaus soll eine Terrasse errichtet werden – und sich mit den Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen aus dem Gemeinderat befassen. aw