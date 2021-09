Heger: „Kommunen brauchen Unterstützung beim Klimaschutz“

Altlußheim. Nicole Heger, Bundestagskandidatin der Grünen im Wahlkreis, war zum Gespräch bei Bürgermeister Uwe Grempels. Gleich zu Beginn des Termins wurde darüber gesprochen, wie man auch junge Menschen besser motivieren kann, sich in das Ehrenamt in Vereinen aber auch in die Kommunalpolitik einzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen ist ein Thema, das der Kandidatin bei ihren Gesprächen immer wichtig ist. „Die Verwaltungen der Kommunen müssen als Vorbild mit Klimaschutzmaßnahmen für die Bürger vorangehen“, betonte Bürgermeister Grempels. Klar sei aber auch, dass Kommunen von Bund und Land unterstützt werden müssten, um die Aufgaben im Klimaschutz möglichst schnell umsetzen zu können.

Als Beitrag zur Mobilität der Zukunft wird es auch in Altlußheim zwei Carsharing-Fahrzeuge geben. Dass an diesen Ladestationen dann auch noch zwei zusätzliche Ladesäulen für Bürger oder Besucher vorhanden sind, lobte Nicole Heger, die beim nächsten Besuch die Ladestationen für ihr eigenes Auto nutzen möchte. Als Abgeordnete möchte sie sich auch dafür einsetzen, dass der ÖPNV im Wahlkreis weiter ausgebaut wird, auch die Verbindungen in die Nachbargemeinden.

Infrastrukturen schaffen

Mehr zum Thema Kandidatencheck zur Bundestagswahl 13 Fragen an die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen/Bruchsal Mehr erfahren Kandidatencheck zur Bundestagswahl So beantwortet Grünen-Kandidatin Nicole Annette Heger die Fragen der Redaktion Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Grüne Heger hält Schwammstadt für unerlässlich Mehr erfahren

„Gerade die Verbindung nach Waghäusel und Oberhausen-Rheinhausen lässt sehr zu wünschen übrig. Wenn wir es schaffen wollen, dass in der Zukunft auch bei uns im ländlichen Bereich höchstens ein Auto pro Haushalt vorhanden ist und damit weniger Individualverkehr, brauchen wir bessere Konzepte für ÖPNV und den Radverkehr. Damit dürfen Kommunen und Kreise nicht allein gelassen werden, sondern brauchen finanzielle Unterstützung aus Berlin“, betonte Heger dazu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Digitalisierung in Schulen und Ämtern ist ein Zukunftsthema, das Heger auch bei Bürgermeister Grempels ansprach. Es müsse nicht nur digitale Infrastruktur geschaffen werden, sondern auch Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und Angestellte im Rathaus geben. „Mit Digitalisierung können Prozesse optimiert und Mitarbeiter entlastet werden“, so Heger. Damit könne auch Zeit geschaffen werden, um sich um neue Themen zu kümmern. zg