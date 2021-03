Altlußheim. Am 13. März jährt es sich zum 1075. Mal, dass schwarz auf weiß die Gemeinde Altlußheim erwähnt wird. Seither ist viel Wasser den Rheinbogen entlang geflossen, hat Tulla seine Ideen der Flussbegradigung realisiert und hat sich der Weltenlauf oft im Kreise gedreht. Altlußheim hat eine bewegte Historie hinter sich, mitunter fast wie ein Spielball zwischen Württemberg und Baden und der Pfalz hin- und herjongliert, stets in günstiger geographischer Lage am Rhein – aber das kann gerade in Kriegszeiten zu besonderen Problemen führen.

Natürlich würde es viel zu weit führen, wenn man auf vereinzelte Funde in der Gemarkung aus der Bronzezeit, etwa 1700 vor Christus, und der Eisenzeit, 800 vor Christus, eingehen wollte. Aber römische Ansiedlungen ab etwa 50 nach Christus sind durch Grabfunde bei Altlußheim belegt und aus dem Jahre 450 etwa stammt das Fürstengrab, dessen auffälliges Prunkschwert Historiker beeindruckt.

Aber kommen wir zu dem Zeitpunkt zurück, als alles anfing: In der Urkunde, die heute vor 1075 Jahren unterzeichnet wurde, wurde der Ort, der zum Herzogtum Rheinfranken gehörte, vom damaligen Herzog Konrad, genannt Konrad der Rote, an den Bischof Reginald von Speyer geschenkt. Bischof Günther schenkte den Ort genau zwei Jahrhunderte später dem neugegründeten Zisterzienserkloster Maulbronn. Und damit begann im Grunde genommen die wechselhafte Geschichte Altlußheims, das wir in der damaligen Urkunde als „Luzheim“ finden.

Unter „Zoff“ der Hoheiten gelitten

Rückblickend betrachtet hatten die Bewohner des damaligen Luzheim immer wieder unter dem „Zoff“ der Hoheiten zu leiden. Im 14. Jahrhundert kam das Kloster Maulbronn unter pfälzische Hoheit. Zwischen Pfalzgraf Friedrich und Herzog Ulrich von Württemberg gab es nicht nur Ärger, sondern einen offenen Krieg, in dessen Verlauf Luzheim zerstört wurde.

Man saß „zwischen den Stühlen“, die Situation verbesserte sich erst nach 1504. Nachdem der Herzog von Württemberg die Pfälzer besiegt hatte, fiel das Kloster Maulbronn an Württemberg mit der Konsequenz, dass Württemberg die Ortsrechte in Luzheim übernahm. Der Dreißigjährige Krieg und der Pfälzische Erbfolgekrieg brachten Zerstörung, Verwüstung und Tod in die kleine Gemeinde am Rhein.

Backsteine für den Speyerer Dom

Auch wenn recht wenig Details aus der geschichtlichen Entwicklung bekannt sind, waren die Lußheimer sicherlich arbeitsame fleißige Leute, sonst hätten sie ja nicht etwa 200 000 Backsteine herstellen und nach Speyer zum Bau des Domes liefern können.

Speyer ist natürlich ein wichtiger „großer Nachbar“ von Lußheim. Johann Wolfgang von Goethe war bekanntlich der Domstadt sehr zugetan und aus alten Überlieferungen wissen wir, dass er am 24. September 1779 diesseits des Rheines, also auf der Lußheimer Seite, saß und auf die Fähre wartete, die ihn nach Speyer bringen sollte. Ein Fährbetrieb soll zu dieser Zeit bereits seit fast fünf Jahrhunderten bestanden haben. Während Goethe auf die Fähre wartete, war er vielleicht zuerst auch kurz in Lußheim? Das ist zwar nirgends erwähnt, aber es wäre doch immerhin möglich . . . ba