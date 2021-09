Heimat nochmals neu kennengelernt

Altlußheim. Mit dem Besuch bei Bürgermeister Grempels hat der parteilose Bundestagskandidat Jonas Fritsch die Reihe seiner Besuche in den Rathäusern beendet. Sein Vorhaben, als junger und parteiloser Kandidat an den Start zu gehen, sei bei den Bürgermeistern auf Interesse gestoßen, teilt Fritsch in einer Pressemeldung mit.

Im Rathaus von Altlußheim ging es um gemeindespezifische Themen. Uwe Grempels zeigte dem Studenten die Gemarkung, die sich bis hinter die Salierbrücke auf baden-württembergischer Seite zieht und ein großes Waldstück zwischen Reilingen und Waghäusel umfasst. Dies stelle eine Herausforderung dar, vor allem im Blick auf die Personalstärke des Bauhofs, der im Vergleich zu umliegenden Gemeinden personell kleiner aufgestellt sei.

Ein weiteres Thema, das Fritsch durch seine Bürgermeisterbesuche begleitete, war das Thema Luftfilter. Hier berichtete Grempels, dass die Verwaltung bereits im Oktober Bestellungen aufgegeben habe und durch eine Elterninitiative in gemeinschaftlicher Leistung frühzeitig gehandelt wurde.

Außerdem war der Klimaschutz, ein Thema, das Fritsch sehr am Herzen liegt, und der Bürgermeister sprach unter anderem über den aktuellen Stand bezüglich örtlicher Ladestationen und Carsharing-Angeboten. Hier gab Grempels dem jungen Kandidaten mit, dass man die Einstufung solcher Maßnahmen als freiwillige Leistungen seitens der Kommunen, zu denen unter anderem auch Jugendtreffs oder Bibliotheken zählen, überdenken sollte. Denn diese werden als erstes gekürzt bei knappen finanziellen Mitteln.

Nach etwa einer Stunde verabschiedete sich Fritsch aus dem Rathaus und resümierte zu seinen Besuchen: „Ich habe meine Heimat, über die ich eigentlich dachte Bescheid zu wissen, nochmals von einer anderen Seite kenngelernt und mir einiges aufgeschrieben, was ich mit nach Berlin bringen möchte.“ So geht es für Fritsch nun gut informiert in die letzten Tage vor der Wahl am 26. September. zg