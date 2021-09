Heiße Aktionen beim Brennball erlebt

Altlußheim. Zum Spieleabend beim Kinderferienprogramm des Turnvereins 1894 trafen sich Kinder und Betreuer in der Grillhütte mit ihrer Rasenfläche. 15 Kinder von acht bis zwölf Jahren nahmen teil, aufgrund der Corona-Verordnung mussten alle, die nicht geimpft oder genesen waren, im Vorfeld einen Test machen.

Das Betreuerteam aus Serkan Yildirim, Sabine Sczepansky, Bernadett Klein und Melina Rössler lud zunächst zum Kennenlernspiel ein. Dabei mussten sich die Kinder Bälle zuwerfen und dabei ihre Namen nennen. Beim Laufspiel wurden ihnen Personen aus einer Geschichte über Asterix und Obelix zugeteilt. Immer, wenn „ihre“ Figur genannt wurde, mussten die Kinder schnell bis zu einem Hütchen und wieder zurückrennen.

Reifen und Hindernisse

Beim „Zombieball“ sollten sie gegenseitig mit Softbällen abwerfen. Wer getroffen war, musste vom Spielfeld und sich merken, von wem er abgeworfen wurde. Zurück ging es erst, wenn diese Person ebenfalls abgeworfen wurde. Für Brennball wurden Reifen und kleine Hindernisse um das Feld herum verteilt. Es wurden zwei Teams gebildet, eines sollte im Spielfeld bleiben, während sich das andere außerhalb in einer Reihe aufstellte. Die äußere Mannschaft musste nun den Ball so weit wie möglich ins Spielfeld hineinwerfen und dann möglichst schnell darum herumlaufen.

Die innere Mannschaft hatte die Aufgabe, den Ball so rasch wie möglich zu fangen und ihn in einen Reifen in der Mitte des Feldes zu werfen und dabei „verbrannt“ zu rufen. Wer von der äußeren Mannschaft nicht in einem der Reifen stand, war „verbrannt“ und musste sich wieder hinten anstellen. Wer es schaffte, das Spielfeld komplett zu umrunden, holte einen Punkt für die Mannschaft. Nach zehn Minuten wurden die Positionen getauscht. Anschließend hatten die Kinder freie Spielzeit mit Bällen, Federbällen und anderen Kleingeräten.

Zum Abschluss fand eine Nachtwanderung auf dem Feld Richtung Silzsee statt. Dafür gab es für jedes Kind ein Knicklicht und eine Süßigkeitentüte. Nach einer guten Stunde traf die Gruppe wieder in der Grillhütte ein, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden. Bei dem abwechslungsreichen Abend hatten alle Teilnehmer viel Spaß. bkl/mrö