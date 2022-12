Herz und Arme eingesetzt

Altlußheim. In den vergangenen Wochen packten viele Schüler in der Markusschule in ihren pädagogischen Stunden „Pakete zum Leben“. Einige Klassen organisierten einen Kuchen- oder Getränkeverkauf in den Pausen und verwendeten das verdiente Geld, um Lebensmittel für die Pakete einzukaufen. Andere Schüler brachten Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, Nudeln und Reis mit in die Schule und packten die Pakete miteinander. In diesem Jahr sind wieder 148 Pakete von ehrenamtlichen Helfern abgeholt worden.

Schon seit einigen Jahren nimmt die Markusschule vor Weihnachten an der Aktion „Pakete zum Leben“ der FeG-Auslandshilfe teil. Hinter der Abkürzung FeG verbirgt sich der Bund „Freier evangelischer Gemeinden“, kurz FeG.

Die Klasse 10 a half beim Einpacken der Pakete ins große Auto und Julian und Jeremias meinten: „Wir finden das super, damit auch andere zu essen haben.“ Jara stimmte zu: „Bei uns gibt es viele Lebensmittel, ich finde es gut, dass wir die Pakete packen und sie irgendwo hingebracht werden, wo sie gebraucht werden.“ So sind die Schüler und Schülerinnen mit ihren Herzen und mit zupackenden Armen dabei, die Not in der Welt ein wenig zu lindern.

Gelebte Solidarität

Die FeG-Auslandshilfe unternimmt diese Paketsammlungen und Transporte das ganze Jahr über. Die Pakete werden von ehrenamtlichen Helfern gesammelt und auch von Menschen, die sich extra dafür Urlaub nehmen, vorwiegend in osteuropäische Länder gebracht. So erfuhren die Schüler, dass gerade drei große LKW in die Ukraine unterwegs seien. Sie werden in eine Stadt an der Grenze gebracht und dort von einheimischen LKW weiter in die Kriegsgebiete gefahren.

Die in den letzten Wochen von den Markusschülern gepackten Pakete jedoch werden bald mit der letzten Fuhre für dieses Jahr in den Kosovo und nach Nord-Mazedonien unterwegs sein.

Da die Not in der Ukraine gerade jetzt im Winter besonders groß ist – dort leben viele Menschen ohne Strom, Wasser, Gas und Heizung und der Winter hat gerade erst begonnen – engagiert sich die Markusschule für ein weiteres Projekt, für das die Eltern der Markusschule und auch jeder andere über die Organisation „Kontaktmission e.V.“ Geld für einen Ofen für die Ukraine spenden kann. Schon mit 90 bis 163 Euro kann jeder den Menschen, die unter der Kälte leiden, eine Möglichkeit geben, sich zu wärmen, zu heizen und auch Essen zu kochen.

In einer Zeit, in der die Schüler und auch alle anderen Menschen durch die Pandemie und viele schreckliche Nachrichten immer wieder verunsichert werden, tut es gut, etwas Solidarität mit Mitmenschen zu zeigen und gelebte Barmherzigkeit einzuüben. ed