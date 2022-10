Hilfsaktionen im Blick

Rheinhausen. Bei einem Informationsabend des Hilfsvereins Konvoi der Hoffnung am Montag, 7. November um 19 Uhr berichten die Projektverantwortlichen in Wort und Bild aus Burkina Faso, Kosovo und Uganda. In der neuen Tullahalle in Rheinhausen, Rheinstraße 24, ist auch ein Überblick über die Osteuropahilfe des Vereins, insbesondere auch für die Ukraine, geplant. Dabei geben die Verantwortlichen auch Rechenschaft darüber ab, wie und wo die Spendengelder und öffentlichen Mittel investiert wurden.

Ansprechpartner ist Vorsitzender Manfred Rölleke, Telefon 07254/77 97 70, E-Mail: konvoi@konvoi-der-hoffnung.de, online www.konvoi-der-hoffnung.de. zg