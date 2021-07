Horizontaler Blitz illuminiert den Himmel

Altlußheim. Dieser Blitz, aufgenommen über der Gaststätte des Vogelparks, breitet sich ausschließlich horizontal aus. Dies bedeutet, dass der Ladungsausgleich zwischen zwei Wolkensystemen stattfindet und nicht senkrecht von Wolke zur Erde oder umgekehrt.

Diese Art von Blitzentladungen sind deshalb auch weniger gefährlich, die Wahrscheinlichkeit von einem solchen Blitz getroffen zu werden, ist sehr gering. Schaut man genau hin, erkennt man im unteren Drittel des Bildes, ziemlich genau in der Bildmitte, zwei Störche auf ihrem Nest stehen. Es bestand also dank des horizontalen Blitzes für die beiden Elterntiere und die drei Jungen keine Gefahr in dieser Nacht.

Dennoch kommt es immer mal wieder vor, dass ein Storchennest bei einem normalen Gewitter vom Blitz getroffen wird – dann gibt es keine Überlebenschance für die Tiere. / ws