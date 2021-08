Hunderte von Fischen werden geborgen

Altlußheim/Reilingen. „Das Fischdrama am Kriegbach nimmt immer schlimmere Züge an“, stellt Dieter Rösch, der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Hockenheimer Rheinebene mit Blick auf das vergangene Wochenende fest. Mitglieder des Sportfischerclubs Rheinsalm aus Altlußheim um den Vorsitzenden Thomas Kirchgäßner und des Angelsportvereins Reilingen mit dessen Vorsitzenden Oliver Bender seien das gesamte Wochenende im Einsatz gewesen um „hunderte von Fischen“ zu retten. Fische, die vom am Freitag durch das RP eingesetzten Trupp übersehen worden seien.

„Am Freitag hatten wir die Zusicherung des Regierungspräsidiums, einen Trupp hinauszuschicken und die Fische in den einzelnen Restwasserlöchern einzusammeln und an anderer Stelle wieder frei zu setzten“, fasst Rösch rückblickend zusammen, nicht ohne die Vorgehensweise des Trupps als – „wohlwollend ausgedrückt“ – äußerst unvollständig und schlampig zu bezeichnen.

Alarm am frühen Samstagmorgen

Bereits am frühen Samstagmorgen seien die ersten Telefonate bei ihm eingetroffen, dass immer noch viele Fische um ihr Überleben kämpfen würden. Natürlich sei am Wochenende niemand im Regierungspräsidium erreichbar, sodass Selbsthilfe angesagt war, merkt der BUND-Vorsitzende an. Vom Sportfischerclub Rheinsalm und vom Angelsportverein Reilingen habe sich trotz Wochenende ein stattlicher Rettungstrupp zusammengefunden, der am Samstagnachmittag die einzelnen Tümpel von der Steinernen Brücke aus beginnend bachaufwärts nochmals intensiv abkämmte.

Großer Artenreichtum

Dabei konnten Hunderte Fische gerettet und in den weiteren Kriegbachverlauf ab dem Duttlacher Graben versetzt werden. „Bei dieser Aktion fiel auf, wie vielfältig und artenreich die Fischfauna des Kriegbachs eigentlich ist“, rühmt Rösch die Qualität des Kriegbachs und zählt nur einige der gefangenen Fischarten auf: Stichling, Döbel, Hecht, Gründling, Hasel, Barsch und Barbe – „dabei also einige streng geschützte Arten.“ In der Größe fanden sich Schwankungen von einigen Zentimetern bis deutlich über 30 Zentimeter. Fische, so Rösch, die man eigentlich nicht übersehen könne.

Als gegen Samstagabend nochmals ein Anruf kam, dass immer noch Fische in den Tümpeln seien, erklärte sich auf den Anruf von Rösch hin Oliver Bender sofort bereit, nochmals mit in den Wald zu gehen. Unbeeindruckt von der Stechmückenschar in der Dämmerung konnte er erneut viele Fischen retten und in sicherem Gewässer aussetzen. Eine Aktion, die er am Sonntag fortsetzen wollte.

Schwierige Suche

„Die Suche nach den Fischen in dem aufgewühlten Schlamm erwies sich für alle Akteure als sehr anstrengend, aber die Angelfreunde haben mit größtem Einsatz gearbeitet, damit so viele Fische wie möglich vor dem Ersticken gerettet werden konnten, auch wenn manchmal jede Hilfe zu spät kam“, fasst Rösch die Hilfsaktion zusammen.

Er selbst, blickt Rösch in die Zukunft, werde sich erneut mit dem Regierungspräsidium in Verbindung setzen und dessen Rettungseinsatz deutlich kritisieren. „Aktuell bleibt zu hoffen, dass der Wetterumschwung nicht nur tiefere Temperaturen, sondern auch ausgiebigere Regenfälle bringt“, hält der Reilinger Naturschützer fest. Ob das für die verbliebenen Fische noch die Rettung bedeuten kann, sei eher zu bezweifeln, aber den im Bodenschlamm vergrabenen Wirbellosen (Insektenlarven, Kleinkrebse, Weichtiere) würde es mit Sicherheit helfen. aw/dr