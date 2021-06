Im Ortsetter wird Wohnraum geschaffen

Altlußheim. Vier Bauanträge und drei Anhörungen zu geplanten Bebauungsplänen der Nachbarkommune Waghäusel standen mit auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung. Sieben Punkte, die mit einer Ausnahme keinen Anlass zu Diskussionen gaben und entsprechend schnell behandelt waren.

So wurde eine Teilaufstockung eines Dachgeschosses in der Friedrichstraße ebenso einstimmig vom Rat durchgewunken wie die Errichtung einer Wohnung im Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Durch die rund 48 Quadratmeter große Dachwohnung wächst die Zahl der Mietparteien auf neun – im Gegenzug weist der Bauherr neun Stellplätze aus. In den Augen aller Fraktion eine geringe Zahl, doch da im Gegenzug eine Garagenanlage mit acht Stellplätzen, die nicht anfahrbar war, abgerissen wird, dennoch eine Verbesserung. Gleichfalls einstimmig gebilligt wurde die Umwidmung eines Teils von Praxisräumen in Wohnraum in der Hauptstraße.

Auch zweiter Anlauf scheitert

Hingegen fand der geplante Neubau eines Wohnhauses in der Hildastraße ebenfalls Einstimmigkeit – allerdings war sich der Rat in der Ablehnung des Vorhabens einig. Der Bauherr hatte die Pläne schon einmal eingereicht und der Rat sich an der zu massiven Bebauung des Grundstücks gestört – gut 60 Prozent der Fläche sollen überbaut werden, der Baukörper hat bei einer Breite von gut 9,50 Meter eine Tiefe von 19 Metern – deutlich mehr als das übliche Maß in der Reihe. Und die fehlenden Stellplätze wurden moniert.

Im nun vorliegenden Plan war die Kubatur unverändert geblieben, eine Umplanung dient einzig und allein dazu, die geforderte Zahl der Stellplätze zu verringern und ihr damit zu entsprechen. Weshalb der Rat bei seinem ablehnenden Votum „zu massiv“ blieb.

Die Stadt Waghäusel ist dabei, drei Bebauungspläne zu ändern oder auf den Weg zu bringen. Dazu wird jeweils die Stellungnahme der Gemeinde als Nachbarin im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung abgefragt. In allen drei Fällen sieht die Verwaltung durch die Bautätigkeit in Waghäusel die Belange der Gemeinde nicht tangiert und empfiehlt dem Rat, keine Anregungen vorzubringen. Ein Votum, dem sich dieser in allen drei Fällen einstimmig anschloss.

Bei den Anfragen der Räte standen gleichfalls Baufragen im Mittelpunkt. Ursula Kirscher (FWV) dränge auf eine Beseitigung der illegalen Auffahrt auf die B 39, Dr. Holger O. Porath (Grüne) mahnte fehlende Pflegearbeiten am kommunalen Grün an und Simone Köhler (FWV) wollte wissen, wann Ersatz für das Kleinspielfeld bei der Rheinfrankenhalle geschaffen werde. Ende des Monats habe er hierzu einen Termin, hielt Bürgermeister Grempels fest, der an Porath gewandt, feststellte, dass die Gärtnertruppe nun wieder ihre Sollstärke habe. Und die Auf- oder Abfahrt auf die B 39 werde im Zuge der Straßensanierung beseitigt. aw

