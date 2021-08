Im „Space“ geht eine Ära zu Ende

Altlußheim. Im Hof des Emil-Frommel-Hauses ging es am Freitagnachmittag nicht ganz so ruhig zu wie vielleicht sonst. Bürgermeister Uwe Grempels hatte zum Abschied der beiden Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs „Space“ geladen. Waltraud Hook und Renate Fuchs waren mehr als 20 Jahre untrennbar mit dem offenen, konfessionsübergreifenden Jugendtreff verbunden. Die beiden engagierten Mitarbeiterinnen haben das „Space“ zu dem gemacht, was es heute ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grempels ging in seiner Ansprache auf die Historie des Jugendtreffs ein, die am Anfang alles andere als problemlos, ja sogar schwierig gewesen sei. Anfangs wurde der Treff im Keller des Emil-Frommel-Hauses vom damaligen Gemeindediakon betrieben. Die politische Gemeinde habe den Jugendtreff stets unterstützt, aber es habe immer mal wieder Schwierigkeiten gegeben, teils gravierende.

Unterstützt von Esther Kraus

Als Waltraud Hook 1997 in den Jugendtreff kam, organisierte sie einiges um – nach und nach kehrte Ruhe ein. Unterstützung erfuhr sie neben der Gemeinde auch vom damaligen Kirchengemeinderat und in Pfarrerin Esther Kraus fand sie Verständnis und Hilfe. Renate Fuchs kam 1998 als unterstützende Kraft dazu und nach großzügigen Renovierungsarbeiten wurde der Jugendtreff „Space“ ein Erfolgsmodel. Waltraud Hook und Renate Fuchs waren nicht nur Ansprechpartner für die Jugendlichen, sie gaben ihnen den Raum, den sie brauchten. Nichts war zuviel, egal ob gekocht und gebacken, Spiele und Wettbewerbe organisiert wurden oder das breite kreative Bastelangebot, die beiden Frauen hatten ein Händchen für die Jugend und ihr Angebot fand regen Zuspruch. Ob am Straßenfest, Weihnachtsmarkt, Ferienprogramm oder Sommerangebote am Blausee, immer war das „Space“ vertreten und geduldig arbeiteten Hook und Fuchs mit den Kindern und Jugendlichen.

Renate Fuchs verfügte über einen unerschöpflichen Pool an kreativen Ideen und bot stets Bastelangebote, die gerade „in“ waren. Waltraud Hook erzählte derweil von den Anfängen in Altlußheim. „Ich habe quasi bei Null angefangen“. Darauf, was sie und ihre Kollegin in über 20 Jahren erarbeitet haben, dürfen die beiden wahrlich stolz sein. Das Erfolgsrezept klingt relativ simpel: „Ein guter Draht zu den Kids verbunden mit gegenseitigem Vertrauen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Träume können wahr werden“

Neben vielen lobenden Worten gab es Präsente für die beiden und Ermahnungen, den Ruhestand nicht zum „Unruhestand“ werden zu lassen. Viele Gäste waren gekommen, darunter Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats, der Schule und Kindergärten. Ansprachen mit viel Dank und Anerkennung gab es von Anja Ott, der Rektorin der Albert-Schweitzer-Schule, von FWV-Gemeinderat Friedbert Blaschke und von Charlotte Jung-Chron.

Die Jugendlichen hatten riesige Abschiedskarten in Form von Bildern gestaltet, auf denen sie Unterschriften der Anwesenden sammelten, so dass Waltraud Hook und Renate Fuchs tolle Abschiedsgeschenke erhielten. Bevor es zum gemütlichen Teil mit Getränken und Snacks überging schloss Hook die kleine Feier mit den Worten von Walt Disney, die sie insbesondere an „ihre“ Jugend richtete: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“