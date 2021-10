Im Vogelpark sollen heimische Tiere zwitschern

Altlußheim. Mit seinem neuen Vorsitzenden Volker Strasser geht der Vogelverein ins kommende Jahr, in dem die langersehnte Wiedereröffnung des Vogelparks gefeiert werden soll. Sein Vorgänger Fred Bindschädel, unter dessen Regie der Park aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wurde, trat bei der Hauptversammlung des Vereins nicht mehr zur Wahl an.

Zu Beginn der Versammlung blickt Vorsitzender Bindschädel auf die Aktionen des vergangenen Jahres zurück, auf das sich sämtliche Berichte bezogen. Es sei viel gearbeitet und erreicht worden, stellte der Vorsitzende fest und verwies auf die Volieren, die sehr gut gepflegt seien und für deren Betreuung sich immer fleißige Hände finden würden. Das Entenhaus sei fast fertiggestellt und bei der Fasanenvoliere habe man das Eternitdach entfernt und entsorgt. Zahlreiche Bäume seien dem Verein gespendet und angepflanzt worden, die Wasserleitung im Park seien verlegt und der Brunnen fertig, fasste Bindschädel zusammen und dankte allen Helfern.

Dem Kassenbericht von Roland Hörner war eine positive Entwicklung der Finanzen zu entnehmen. Bei den anschließenden Wahlen trat Bindschädel nicht mehr an, wurde Volker Strasser zu seinem Nachfolger gewählt. Dieser knüpfte mit seinen Ausführungen an die seines Vorgängers an, dem er herzlich dankte, und beleuchtete die im Park anstehenden Arbeiten.

So müssten 13 kaputte Bäume gefällt werden, für die 25 neue Bäume gepflanzt werden sollen. Künftig, so sein Credo, solle sich der Verein auf heimische Tierarten, auch in den Fasanenvolieren und im Kleinvogelhaus, beschränken. Und er will seinem Bildungsauftrag gerecht werden. Wenn die Wege und Gehege fertig sind, so ist es mit der Gemeinde abgesprochen, sollen die Kindergärten und Schulen in den Vogelpark eingeladen werden, die Tiere kennenlernen.

Freiwilligentag geplant

Bernd Büchner ist im Gespräch mit dem Vogelverein Viernheim, der dem hiesigen Verein einen Silber- und einen Goldfasan zur Verfügung stellen werde. Aus Viernheim hat er noch eine Idee mitgebracht, den Freiwilligentag, an dem Helfer aus dem Ort in den Park kommen. Eine Idee, die der Vorstand aufgreifen will. Angesprochen auf der Versammlung wurden die Patenschaften, die für ein Jahr galten. Nun soll nachgefragt werden, ob die Paten diese weiterführen wollen. Vorsitzender Strasser wurde aufgefordert, bei der Gemeinde daraufhinzuweisen, den Weg vom Vogelpark ins Wohngebiet zu pflegen.

Wie Strasser abschließend feststellte, soll am Eingang in den Park ein Gehege mit dessen Wappentier, dem Dompfaff, errichtet werden. Ein sehr anspruchsvoller Vogel, der besonderer Pflege bedarf. Grundsätzlich, fügte er hinzu, sollen keine weiteren Tiere angeschafft werden, für die es keine sichere Patenschaft gebe. aw