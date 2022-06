Im Zeichen von Glaube, Liebe und Hoffnung

Lußheim. Nach vielen Jahren kommt der Fronleichnamsgottesdienst mitsamt einer Prozession wieder zurück nach Altlußheim. Zu diesem Hochfest der katholischen Kirche am Donnerstag, 16. Juni, lädt die Seelsorgeeinheit unter dem Motto „Glaube, Hoffnung, Liebe“ um 9.30 Uhr an die Rheinfrankenhalle ein. Die Prozession endet mit der Eucharistiefeier auf dem Messplatz.

Von der ersten Station zieht die Prozession über die Hockenheimer Straße in Richtung Tullastraße um dort an der zweiten Station am „Altar der Hoffnung“ Halt zu machen.

Den Schluss der Prozession bildet die dritte Station, der „Altar der Liebe“ auf dem Altlußheimer Messplatz gegenüber der katholischen Kirche. Dort feiern die Gläubigen gegen 10.30 Uhr den Gottesdienst unter freiem Himmel.

Im Anschluss lädt das Gemeindeteam Lußheim in Zusammenarbeit mit den Pfadfindern bei kühlen Getränken und Crêpes dazu ein, zu verweilen und ins Gespräch zu kommen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche stattfinden, der anschließende Empfang findet dann im Pfarrsaal statt. Die endgültige Entscheidung über den Veranstaltungsort wird bei schlechtem Wetter am Donnerstagmorgen ab 7 Uhr auf der Homepage der Seelsorgeeinheit mitgeteilt. zg