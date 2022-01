Impfaktion in Altlußheim: „Bestes Mittel im Kampf gegen das Coronavirus“

Altlußheim. „Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen das Angebot der Gemeinde für eine Corona-Impfung annehmen“, stellt der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, fest. Am Samstag besuchte er gemeinsam mit Gemeinderätin Claudia Kohpeiß von den Grünen das mobile Impfzentrum im Bürgerhaus. Dort impfte die für die Gemeinde zuständige Amtsärztin Dr. med. Jutta Hartmann angemeldete Bürger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies war bereits die 14. Impfaktion, die in Altlußheim stattfand, und die fünfte, die in Eigenregie der Gemeinde durchgeführt wurde. „Das Engagement der Gemeinde ist wirklich großartig, dass ein zusätzliches kommunales Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen wurde. Das ist eine tolle Ergänzung zum Impfangebot des Rhein-Neckar-Kreises. Dass so viele Bürger sich impfen lassen, zeigt, dass die Entscheidung der Gemeinde goldrichtig war und ist. Ohne langen Anfahrtsweg, einfach und unkompliziert direkt im Ort können Bürgerinnen und Bürger geimpft werden“, sagte Baumann. Bürgermeister Uwe Grempels lobte bei dem Termin die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gemeinden gut ausstatten

Während seines Besuchs konnte Baumann auch mit einigen Bürgern sowie Bürgermeister Grempels ins Gespräch kommen. Grempels betonte, wie wichtig starke und gut ausgestattete Gemeinden sind, damit solche Aktionen auch durchgeführt werden können.

„Ich freue mich, dass bei jeder Impfaktion nicht nur Booster-Impfungen, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen stattfinden. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine ausreichende Aufklärung Ungeimpfte von der Notwendigkeit einer Corona-Impfung überzeugen kann. Das Impfen ist das beste Mittel im Kampf gegen das Coronavirus. Nur wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, wird die Pandemie ein Ende finden“, sagte Baumann zum Abschluss. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2