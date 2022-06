In drei Jahren zum Abitur

Altlußheim. Warum weit fahren, wenn man das Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium auch direkt vor der Tür machen kann? Das Berufliche Gymnasium der Markus-Schule bietet die Gelegenheit, sich quasi in der Nachbarschaft in kleinen Klassen und familiärer Atmosphäre in drei Jahren auf das allgemeinbildende Abitur vorzubereiten. Das gilt unabhängig davon, ob es nach dem Realschul- oder Werkrealschulabschluss weitergehen soll oder nach der 9. oder 10. Klasse eines allgemeinbildenden Gymnasiums vielleicht eine Neuorientierung eine gute Idee erscheint.

Nur 15 Bus- oder Fahrradminuten vom Hockenheimer Ortskern entfernt befindet sich das gut ausgestattete, helle und freundliche Gebäude der Markus-Schule am Ortsrand von Altlußheim.

Die Markus-Schule ist eine christliche Privatschule und mit allen Schularten staatlich anerkannt. Für das Schuljahr 2022/23 gibt es noch freie Plätze.

Am Donnerstag, 23. Juni, um 20 Uhr lädt die Schule alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zum Info-Abend ein. Er findet im Schulgebäude in Altlußheim in der Hockenheimer Straße 68 statt. zg