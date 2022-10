Ines Schweickert bleibt Vorsitzende

Altlußheim. Bei der Mitgliederversammlung bestätigten die Mitglieder der Altlußheimer Christdemokraten Ines Schweickert als Vorsitzende der CDU-Ortsverbandes. Vor der Wahl des Vorstandsteams hatte Ines Schweickert in ihrem Bericht an die Mitglieder die letzten zwei Jahre, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren, Revue passieren lassen. Pandemiebedingt mussten die meisten Veranstaltungen ausfallen und die politische Arbeit vor Ort verlagerte sich zeitweise nahezu komplett in die virtuelle Welt.

Die Gewählten Vorsitzende ist Ines Schweickert, als stellvertretende Vorsitzende wurden Kim Schweikert und Maximilian Weiß gewählt. Kay Schweikert, Schriftführer, und Dr. Marco Veselka, Schatzmeister, sowie die Beisitzer Mario Jourdan, Hans Raab und Klaus Schmidt machen das Vorstandsteam komplett. zg

Ein erfolgreicher Wiedereinstieg in Präsenzveranstaltungen erfolgte Anfang Mai. Gemeinsam mit der CDU-Neulußheim lud die CDU-Altlußheim zu einer Podiumsveranstaltung über Erneuerbare Energien ins Museum Autovision ein. Unter der Moderation des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm diskutierten der Vorsitzende der Stiftung „Autovision“ und Wasserstoff-Experte Horst Schultz, der Photovoltaik-Unternehmer Rudi Lehmayer sowie der Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen Christian Mildenberger leidenschaftlich über die notwendige Weichenstellung für einen noch schnelleren Ausbau von Erneuerbaren Energien.

Freude über Landesförderung

In seinem Grußwort berichtete Andreas Sturm von einer Arbeit in Landtag in Stuttgart und im Wahlkreis. Seine Aktionen wie die „Walk & Talk“-Spaziergänge während der Corona-Zeit und seine „AnsprechBAR“ seien in der Gemeinde gut angenommen worden und zahlreiche Altlußheimer würden die monatliche Schwerbehindertenberatung in Sturms Hockenheimer Wahlkreisbüro wahrnehmen.

Sturm freute sich ebenso über die Landesförderung, die in Altlußheim angekommen ist, beispielsweise die 190 000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm für das städtebaulicher Erneuerungsgebiet Altlußheim-West und 34 500 Euro für den Neubau eines Kleinspielfeldes aus der Kommunalen Sportstättenförderung. Auf Nachfrage der CDU-Gemeinderatsfraktion berichtete Sturm vom Weg von dem Förderantrag bis zum Förderbescheid: „Es ist wichtig, dass sich die Abgeordneten vor Ort für die Gemeinden in ihrem Wahlkreis einsetzen, deshalb ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kommunalverwaltungen und den Abgeordneten wichtig.“

Am Ende der Veranstaltung wies Ines Schweickert darauf hin, dass vom 22. bis zum 2 5. Oktober die Kerwe nach zwei Jahren Zwangspause auf den Messplatz zurückkehrt. Am Eröffnungstag, dem 22. Oktober, wird die CDU-Altlußheim die Bewirtung der Kerwegäste übernehmen. Die Christdemokraten freuen sich auf zahlreichen Besuch und laden die Bevölkerung ein. mva