Informationsabend für Eltern und Schüler an der Markus-Schule

Altlußheim. Für viele Schülerinnen und Schüler kommt bald der Moment, sich die Frage zu stellen, wie es nach dem Realschulabschluss oder ganz generell im nächsten Schuljahr weitergehen soll. Seit einigen Jahren bietet die Markus-Schule in Altlußheim mit dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums die Option, in drei weiteren Jahren mit einem Schwerpunkt im Profilfach Pädagogik/Psychologie die allgemeine Hochschulreife (Abitur) zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr sind alle interessierten Schüler die sich derzeit in der 10. Klasse einer Realschule oder Werkrealschule oder der 9. oder 10. Klasse eines allgemeinbildenden Gymnasiums befinden sowie deren Eltern eingeladen zum Informationsabend über die Möglichkeiten eines Beruflichen Gymnasiums und der Markus-Schule. Ab 19.30 Uhr können sich die Gäste in Ruhe einen persönlichen Eindruck von der Schule verschaffen, bevor um 20 Uhr der Vortrag über den Weg zum Allgemeinbildenden Abitur am Beruflichen Gymnasium mit sozialwissenschaftlichem Profil beginnt.

Er zeigt unter anderem die Besonderheiten eines Beruflichen Gymnasiums, die Aufnahmevoraussetzungen sowie die Leitziele der Markus-Schule auf. Im Anschluss stehen Lehrkräfte gerne zur individuellen Beratung zur Verfügung.