Infotag für die neuen Abc-Schützen

Altlußheim. Die Albert-Schweitzer-Schule lädt alle Eltern, deren Kinder im September 2022 in die erste Klasse kommen, am Samstag, 23. Oktober, zu einem Informationstag zum Thema Schulbereitschaft in den Bürgersaal ein. Die Schule bittet wegen der Pandemiebedingungen darum, dass nur ein Elternteil teilnimmt. Die vorab ausgefüllte Besucherkarte und der 3G-Nachweis muss vorgelegt werden. Es besteht außerdem Maskenpflicht.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. August 2015 bis 30. Juni 2016 geboren sind, beginnt zum Schuljahr 2022/2023 die Schulpflicht. Wer dazu oder zur Schulbereitschaft des Kindes Fragen haben sollte oder einen Antrag auf Zurückstellung stellen möchte, wird gebeten, sich mit Kooperationslehrerin Evelyne Molitor in Verbindung zu setzen.

Im Rahmen der Stichtagsflexibilisierung können auch Kinder, die bis zum 30. Juni 2017 geboren sind, angemeldet werden. Wer sein Kind einschulen will, obwohl es noch nicht schulpflichtig ist, sollte umgehend Kontakt mit den Erzieherinnen oder Kooperationslehrerin Molitor aufnehmen.

Die Anmeldung der künftigen Erstklässler findet voraussichtlich am Mittwoch, 9. Februar, in der Albert-Schweitzer-Schule statt. zg

