Ins Altlußheimer Rathaus nur mit 3G-Nachweis

Altlußheim. Der Zugang zu Gebäuden der Gemeindeverwaltung ist seit Anfang des Monats nur mit einem 3G-Nachweis möglich. Impfnachweise sind in durch elektronische Anwendungen in auslesbarer Form vorzulegen. Für nicht-immunisierte Besucher ist der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden (insbesondere Rathaus und Bürgerhaus) in den Alarmstufen nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet, teilt die Gemeinde mit.

Derzeit ist nur das Bürgerbüro für den Publikumsverkehr ohne Terminvereinbarung geöffnet. Beim Betreten der Gebäude und während eines Termins besteht durchgängig die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz (idealerweise eine FFP2-Maske) zu tragen. Anfragen sind nach Möglichkeit jedoch schriftlich oder telefonisch zu stellen, um Kontakte zu reduzieren.

Gerne hilft die Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung, Telefon 06205/3 94 30, den richtigen Ansprechpartner zu finden. zg