Jede Menge Ferienspaß

Altlusheim. Mit dem Ferienprogramm haben sich Gemeindeverwaltung und Vereine sehr ins Zeug gelegt, um den Kindern kreative, sportliche und erlebnisreiche Tage während der Sommerferien zu bieten. Vom 29. Juli bis zum 1. September wird gesportelt, gebastelt, getanzt und noch allerhand mehr.

Der Sportschützenverein lädt an zwei Tagen ein zum sportlichen Schießen. Beim Fides Carnevalsclub gibt es eine bunte Faschingsparty und die Strategen sind beim Schachclub richtig, wenn es um die Grundlagen des Brettspiels geht. Ein Insektenhotel bauen, das können die Kids bei Bündnis 90/Die Grünen und mit dem Musikverein geht’s zum Minigolf. Gebastelt wird in der Gemeindebücherei und bei den Luxen.

Die Landfrauen gestalten einen kreativen Nachmittag. Schlüsselanhänger und Ketten herstellen, dafür sorgen die AsF der SPD-Frauen. Zweimal flitzt die Filzkugel beim Tennisverein Lußheim und die Freien Wähler sind mit Spiel und Spaß am Rhein. Zu einem Ausflug in den Heidelberger Zoo lädt die Gemeindeverwaltung ein und beim TSV GymTa Session kann man einen Nachmittag in den Tanzsport schnuppern.

Bis 18. Juli anmelden

Zum Tagesausflug nach Tripsdrill lädt der Turnverein und mit dem Kegelverein ist sportliches Kegeln angesagt. Die Ferienprogramme liegen in der Schule und in den Kindergärten aus. Anmeldeschluss ist der 18. Juli. Dann wird ausgelost und jedes Kind bekommt seinen Ferienpass. Die Wunschliste kann auch per E-Mail an info@altlussheim.de gesendet werden. Sonst einfach im Rathaus abgeben. Listen, die nach dem 18. Juli eingehen können, nicht mehr berücksichtigt werden. mb