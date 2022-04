Jubelkonfirmation wird gefeiert

Altlußheim. Aus organisatorischen Gründen und unter Berücksichtigung der aktuellen Coronalage werden in diesem Jahr die Gottesdienste zum Konfirmationsjubiläum zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 7. Mai, 16 Uhr, feiert den Gottesdienst der Jahrgang der Diamantenen Konfirmanden (Einsegnung 1962), am Sonntag, 8. Mai, 10 Uhr die Jahrgänge der Eichen-, Kronjuwelen- und Gnaden-Konfirmation(Einsegnung 1942, 1947 und 1952) und am gleichen Tag um 11.30 Uhr der Jahrgang der Eisernen-Konfirmanden (Einsegnung 1957). Am Samstag, 21. Mai, 16 Uhr findet der Gottesdienst für den Jahrgang der Goldenen Konfirmanden (Einsegnung 1972) statt.

In der nächsten Woche erhalten alle Jubilare, deren Adressen das Pfarramt ausfindig machen konnte, eine Einladung. Wer keine Einladung erhält oder auswärts konfirmiert wurde und mitfeiern möchte, kann sich im Pfarramt, Telefon 06205/3 24 02. oder per E-Mail altlussheim@kbz.ekiba.de, melden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2