Keine Flaschen abstellen

Altlußheim. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, können in die auf dem Parkplatz der Rheinfrankenhalle bereitgestellten Glascontainer Flaschen und Verpackungsglas, beispielsweise Gläser von Konserven (Fisch, Gemüse, Wurst), Getränkeflaschen, Gläser für Essig, Öl, Ketchup, Pflegemittel oder Flakons eingeworfen werden. Trinkgläser und andere Glasarten (Flachglas wie Fensterglas, Spiegel) gehören in den Restmüll.

Die Glassammlung ist keine Leistung der öffentlichen Abfallentsorgung. Die damit zusammenhängenden Dienstleistungen werden im Auftrag der Dualen Systeme erbracht. Es ist eine Zusatzleistung zu den Leerungen der privaten blauen Glasboxen, die regelmäßig als Straßensammlung durchgeführt werden.

Die Gemeindeverwaltung appelliert an die Benutzer, keine zusätzlichen Flaschen neben die Container zu stellen. Trotz regelmäßiger Leerung der Behälter ist dies immer wieder der Fall. Auch Ablagerungen von Sperrmüll und sonstigem Hausmüll sind keine Seltenheit. Dieses Verhalten weniger verursacht unnötige Kosten, die letztlich alle Bürger zu tragen haben.

Mittlerweile kommen die Müllwerker kaum mehr mit dem leeren der Behälter hinterher, innerhalb der Verwaltung wird erwogen, einen dritten Behälter aufstellen zu lassen. Zumindest während des Anhaltens der Corona-Pandemie scheint dies kein schlechter Gedanke zu sein, anscheinend steigt die Zahl der zu entsorgenden Flaschen in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Gasstätte deutlich an, wie auch in anderen Orten zu beobachten ist. as/aw

