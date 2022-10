Kerweborscht sind bereit

Altlussheim. Ob sie es noch können? Kerwe feiern? Bestimmt, denn die Kerweborscht stehen in den Startlöchern. Endlich nach mehr als zwei Jahren Pause geht das Leben weiter. Am kommenden Wochenende ist hoffentlich mal wieder so richtig was los in der Gemeinde am Rheinbogen.

Am Samstag, 22. Oktober, 14.30 Uhr, laden die Kerweborscht zusammen mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr auf den Messplatz ein zur zünftigen Eröffnung. Neben den Liedern der Kerweborscht wird Bürgermeister Uwe Grempels das Kerwebier anschlagen. Die Schausteller freuen sich schon auf die Besucher.

Am Kerwesonntag, 23. Oktober, ist Open-Air-Gottesdienst auf dem Messplatz. Pfarrerin Eva Weisser und Pfarrer a.D. Matthias Zaiss laden zum Mundartgottesdienst unter dem Motto „Ferrenonner do soi“ ein. Mit dabei sind Elke und Hans Schimmel von den Brettlhupfern und natürlich die Kerweborscht.

Am Montag, 24. Oktober, sind die Kerweborscht on Tour im Ort. Am Dienstag, 25. Oktober, ist Familientag auf dem Messplatz und gegen 18.30 Uhr wird Kerweschlumpel „Abstinenzla“ zu Grabe getragen.

An den vier Tagen wird es ein Bewirtungszelt am Messplatz geben. Für das leibliche Wohl sorgen die CDU, die Altlossema Rhoigeischda, die AGGA und die SVA Jugend. mb