Kerzen erinnern an Leid der Menschen

Altlussheim. Seit zwei Wochen findet immer am Mittwoch um 19.30 Uhr ein kurzes ökumenisches Friedensgebet in der evangelischen Kirche statt. Pfarrerin Eva Weisser wechselt sich dabei mit ihrem katholischen Amtskollegen ab. Die Andachten in dem Gotteshaus dauern jeweils gut 15 Minuten.

Die Andachten sind ein Angebot an alle Menschen, die über den Krieg in der Ukraine erschüttert sind, die sich mit ihren Ängsten und Sorgen aufgehoben fühlen möchten. Die in der Stille Trost finden und neue Kraft für den Alltag schöpfen möchten.

Kerzen erinnern an Kriegsgebiete

Das Friedensgebet gibt Raum für eine innere Einkehr, einen kleinen Stopp im Alltag. Der Kirchenraum empfängt die Besucher mit gedämpftem Licht und leiser, klassischer Musik. Am vergangenen Mittwoch wurde ein gemeinsames Gebet gesprochen, das einen Text nach den Worten von Franz von Assisi zum Inhalt hatte.

Eva Weisser zündete an der Weltkugel Kerzen an für alle Nationen, in denen gerade Krieg oder Unterdrückung herrscht. Besonders gedachten die Anwesenden natürlich den Menschen in der Ukraine, aber auch den Menschen auf der Flucht vor den Gräueln des Krieges in ihrem Land. Jeder, der mochte, konnte auch eine Kerze entzünden, sie zu den anderen stellen und still der Opfer des Krieges gedenken.

Am kommenden Mittwoch in der Karwoche ist schon um 18 Uhr Gottesdienst zum Jugendkreuzweg. Auch hierzu werden die Menschen eingeladen. mb