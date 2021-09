Kindern Grundlagen im Schach vermittelt

Alt-/Neulußheim. 26 Kinder aus Alt- und Neulußheim nahmen am Ferienspaß des Schach- und Skatclubs Altlußheim in der Altlußheimer Grillhütte teil. Dabei hatten sie die Möglichkeit, die Grundlagen des Schachspiels zu erlernen und anschließend in einem kleinen Turnier ihr Können auf den 64 Feldern zu zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Turnier gewann souverän Philip Blunda mit fünf Siegen in fünf Partien. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten jeweils mit starken vier Punkten Til Birkenmaier und Miju Eichenlaub. Die Einhaltung der Hygienevorschriften war gegeben. Nach der abschließenden Preisverleihung lud der SSC die Teilnehmer zum nächsten Schüler- und Jugendtraining ein, das am Dienstag, 28. September, um 16.30 Uhr im Vereinsraum „Karlsruhe“ im Bürgerhaus, Schulstraße 1, stattfindet. zg