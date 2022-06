Kirschner im Amt bestätigt

Altlußheim. „Wer hätte bei unserer letzten Hauptversammlung gedacht, dass wir uns erst drei Jahre später wieder zu einer solchen Sitzung treffen können?“ Mit dieser Frage eröffnete Ursula Kirschner, die Vorsitzende der Freien Wähler Altlußheim, die diesjährige Hauptversammlung. Nach der langen Corona-Pause hatten sich einige Punkte auf der aktuellen Tagesordnung gesammelt.

Ein kurzer Rückblick auf die wenigen Aktionen während der Pandemie, beispielsweise den Plausch im Ortskern vor wenigen Wochen, war schnell abgeschlossen, ebenso der Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer.

Als wichtiger Punkt standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder wählten, wie bereits bei der letzten Wahl, Ursula Kirschner zur Vorsitzenden. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Anja Rose. Ebenso wurden Kassier Thomas Pflüger und Schriftführerin Simone Köhler in ihren Ämtern bestätigt. Die Mitglieder wählten außerdem Peter Brand, Bernd Fluhrer und Michael Salzgeber als Beisitzer.

Das frisch gewählte Vorstandsteam freut sich auf die kommende Zeit, in der wieder die ein oder andere Aktion und Veranstaltung, wie ein Spaziergang am Rhein oder die Teilnahme am Ferienprogramm, geplant ist. zg