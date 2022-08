Klassisch mit Stockbrot und Schnitzeljagd

Altlußheim. Der Turnverein griff eine alte Tradition auf und lud nach der Corona-bedingten Pause wieder zu seinem jährlichen Zeltlager am Blausee ein. Das Angebot wurde von den Mitgliedern der Tischtennis- und Turnabteilung des TVA freudig angenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freitagnachmittags trafen die insgesamt 27 Jungen und Mädchen sowie zehn Betreuer am Zeltplatz des Blausees ein, um gemeinsam die Unterkünfte aufzubauen. Anschließend wurden alle vom TVA-Vorsitzenden Serkan Yildirim und Jugendleiterin Melina Rössler begrüßt. Bevor es richtig losging, konnten sich alle beim Abendessen mit Hotdogs und Salaten stärken.

Bei den Turnerinnen war das Airtrack be-liebt. © TVA

Im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen das Programm sehr frei von den Betreuen gestaltet wurde, gab es dieses Mal feststehende Programmpunkte. So war nach dem Abendessen um 21 Uhr eine Schnitzeljagd vorgesehen. Dabei wurden zwei Teams gebildet, die Hinweispfeilen außerhalb des Zeltplatzgeländes folgen mussten. Ein Team wurde zuerst losgeschickt und das zweite hatte die Aufgabe das erste zu verfolgen und einzuholen. Hierbei hatten alle Kinder und Jugendliche viel Spaß. Wer nach der Schnitzeljagd immer noch Energie hatte, konnte bei einem Tischtennisspiel im Dunkeln mitmachen. Dabei kamen Lichtstreifen und fluoreszierende Bälle zum Einsatz. Alternativ konnte man auch gemütlich am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot essen.

Am Samstag nutzten die Mitglieder die Gelegenheit, im Blausee schwimmen zu gehen oder sich mit Spielen wie Federball, Frisbee und Ähnlichem zu beschäftigen. Außerdem gab es immer wieder die Möglichkeit das Airtrack, eine mit Luft gefüllte, federnde Bodenmatte, auszuprobieren. Dies wurde vor allem von den Mädchen der Turnabteilung begeistert genutzt, da man hier schwierigere Elemente, wie Salti und Flick Flack üben konnte.

Mittags gab es zur Stärkung belegte Brote, Rohkost und Kuchen. Ebenso gab es zur Abkühlung für alle ein Eis. Wer wollte, konnte sich nachmittags an einem Volleyballspiel beteiligen. Gegen 19 Uhr wurde gegrillt. Die Bratwürste, Steaks und Salate wurden nach dem ereignisvollen Tag dankbar angenommen. Den restlichen Abend haben alle Jugendlichen und Betreuer am Lagerfeuer gemütlich ausklingen gelassen.

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen war es schon wieder an der Zeit die Zelte abzubauen und sich zu verabschieden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Teilnehmenden begeistert waren und auch dank des guten Wetters sehr viel Spaß hatten. mrö/bkl