Knotenpunkt wird pünktlich fertig

Abschirmung für den Bauernhof Lußhof: Auf der Baustelle am verlegten Knotenpunkt B 39/L 722 (im Vordergrund) sind die Straßen fertiggestellt, aktuell werden Lärmschutz-wälle und -wände erstellt. Gut zu erkennen sind die zusätzlichen Fahrbahnen in Richtung Salierbrücke (am oberen Bildrand).

© Lenhardt