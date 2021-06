Konfirmanden werden eingesegnet

Altlußheim. Konfirmationen gehen weiter – 34 junge Menschen werden in den nächsten Monaten in vielen kleinen Gottesdiensten eingesegnet.

Mit der Konfirmation ist man volljährig im Glauben. Für dieses Leben werden am Wochenende fünf der insgesamt 34 Konfirmanden und Konfirmandinnen aus Altlussheim und Neulußheim in zwei Gottesdiensten in der evangelischen Kirche Altlussheim den Segen erhalten. Für die Konfirmationsgottesdienste hatten sich die Jugendlichen mit der Frage „Wozu bin ich auf der Welt?“ befasst, wie Pfarrerin Katharina Garben erläuterte.

„Die Konfirmanden und Konfirmandinnen haben sich einen Stern auf dem „Walk of Konfi“, angelehnt an den Walk of fame in Los Angeles, gestaltet. Wozu bin ich auf der Welt? Was hat Jesus damit zu tun? Und wofür will ich einmal als Mensch stehen?“ Ihre Gedanken dazu hatten die Mädchen und Jungen auf großen Sternen aus Pappe in Szene gesetzt. Die Arbeiten werden in der Kirche aufgehängt.

An der Gestaltung der Gottesdienste jetzt am Wochenende und an den weiteren Gottesdiensten, die bis in den September hinein reichen werden, werden neben den Konfirmanden auch Diakon Jascha Richter, Pfarrer in Ruhestand Matthias Zaiss, Organist Klaus Wörner, der Kirchengemeinderat sowie der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Irene Schallhorn beteiligt sein. zg

