Kopfschütteln über dreiste Zeitgenossen

Altlußheim. Landwirt Michael Hoffmann ist der Ärger deutlich anzumerken: Es war wohl ein Quadfahrer, der ihm die Wiese kaputtmachte. Die breiten Reifen haben tiefe Furchen in die Grasnarbe gerissen – es werde wohl drei, vier Jahre dauern, bis sich der Boden erholt hat, befürchtet der Landwirt. Die Wiese am Hofweg – noch vor dem Silzgraben – nutzt Hoffmann, um Futter für seine Tiere zu machen. Im hinteren Bereich leicht sumpfig ist sie besonders in trockenen Sommern wichtig.

Gleichzeitig bietet sie zahlreichen Pflanzen und Tieren einen idealen Standort. Insbesondere habe sie zahlreiche Bodenbrüter für ihre Gelege auserkoren. Weshalb Hoffmann um diese Jahreszeit von der Wiese fern bleibt. Überhaupt, gemäht wird nur, wenn der Boden nicht zu feucht ist, die Maschinen keine Schäden verursachen. Umsicht und Sorgfalt im Umgang mit der Natur – alles zunichte gemacht von einem rücksichtslosen Zeitgenossen.

Fehlverhalten, wie es immer öfter zu bemerkten sei, betont Hoffmann und berichtet von seinem Hof in Reilingen, wo mittlerweile schon die Kartoffeln vom Acker geklaut würden. Von den Kürbissen ganz zu schweigen, da habe man sich fast schon dran gewöhnt, aber Kartoffeln – das ist neu, schüttelt der Landwirt den Kopf über Menschen, die immer dreister werden.