Krippenspiel trotzt Grippewelle

Altlußheim. Die Weihnachtstage in der Gemeinde am Rheinbogen waren vor allem durch die Grippewelle stark getroffen worden. Einzig Gemeindediakon Jascha Richter hielt sich noch tapfer, wenn auch hustend. Pfarrerin Eva Weisser war erkrankt, ebenso die geplante Vertretung Pfarrerin Esther Kraus.

So hatte Jascha Richter nicht nur für den Kindergottesdienst zu sorgen, sondern leitete auch die Christvesper am späten Nachmittag . Währenddessen hatten sich am Heiligen Abend um 16 Uhr der Chor des AGV Frohsinn und der Musikverein auf dem Friedhof eingefunden. Nach zwei Jahren Coronapause konnte die traditionelle Weihnachtsandacht wieder stattfinden. Sehr viele Menschen waren der Einladung gefolgt und versammelten sich vor der Trauerhalle.

Pfarrer außer Dienst Matthias Zaiss hielt die Ansprache und ermutigte alle, sich dem Licht zuzuwenden und Versöhnung anzustreben. Er ging auf die aktuellen politischen Ereignisse ein und weckte gleichzeitig die Hoffnung, dass doch Weihnachten das Fest der Liebe und des Friedens sei, welches heuer mehr denn je gebraucht würde. Die Besucher konnten eine Kerze am Friedenslicht entzünden und entweder auf den Gräbern platzieren oder auch mit nach Hause nehmen. Mit einem gemeinsam gesungenen und gespielten „Stille Nacht“ ging die Feierstunde zu Ende.

In der Christvesper konnten sich die Gottesdienstbesucher über das Krippenspiel freuen, das von Jascha Richter und einigen Helferinnen einstudiert worden war. Der Stadtschreiber registrierte die Menschen, die in die Stadt gekommen waren. Jeder musste seinen Namen sagen und was er tat. So hörte der Schreiber von Gottes Sohn und damit konnte er gar nichts anfangen. Er machte sich auf die Suche und fand das Kind in der Krippe, umgeben von Engeln und Hirten. Sehr schön hatten die Kinder das inszeniert und es gab viel Applaus für die gelungene Darbietung.