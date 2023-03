Landfrauen Altlußheim mit ereignisreichem Jahr 2022

Altlußheim. Es war Zeit für eine Jahreshauptversammlung und die Vorsitzende Traudel Uhrig und ihr Vorstandsteam hatten die Landfrauen zu einem Frühstück ins Hotel „Blautannen“ eingeladen. Dazu passte ein Samstagmorgennatürlich ideal, was dazu führte, dass sehr viele Mitglieder des Landfrauenvereins gekommen sind. Nachdem sich alle zunächst bei einem üppigen Frühstück gestärkt hatten, fuhr die Vorsitzende in der Tagesordnung fort. Im Tätigkeitsbericht wurde Bilanz über das vergangene Jahr gezogen, wo sich viele Veranstaltungen, Vorträge und Ausflüge aneinanderreihten.

So helfen auch immer die hiesigen Landfrauen beim Mannheimer Maimarkt mit. Erstmals veranstaltete man ein Erdbeerfest für die Mitglieder, wo sich alle bei Erdbeerkuchen, Kaffee und Sekt in der Grillhütte trafen. Das Konzept gefiel so gut, dass es in diesem Jahr gleich wiederholt wird. Über das Jahr verteilt finden immer wieder mal interessante Vorträge in der Horan-Gemeinde statt, welche gerne besucht werden.

75-jähriges Bestehen der Landfrauen Altlußheim wird groß gefeiert

Im Juli 2022 feierte der Kreis der Landfrauen sein 75-jähriges Bestehen im alten Fahrerlager in Hockenheim. Es wurde über die Anfänge der Landfrauenvereine nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, welche Themen die Frauen über die Jahrzehnte bewegten und natürlich gab es auch ein buntes Unterhaltungsprogramm mit „Eva’s Schwestern“ und der Tanzschule Feil. Das Kinderferienprogramm der Gemeinde gestalten die Landfrauen stets mit. Die Kinder durften sich über einen bunten Nachmittag mit Basteln und Bewegungsspielen freuen.

Der Jahresausflug führte an die Ostsee und die Landfrauen besuchten unter anderem Lübeck, Wismar und Travemünde. Sechs Tage voller reizvoller Landschaften, wunderschöner Städte und beeindruckenden Schlössern hinterließen großartige Erinnerungen. Im September fuhren die Landfrauen zur Landesgartenschau in Eppingen und Mitte Oktober war es dann Zeit für die traditionelle Erntedankfeier. Ein Kinobesuch in Ketsch stand etwas später noch auf dem Programm. Am Kerwesamstag baute der Verein ein Kuchenbuffet im Festzelt am Messplatz auf, die selbstgebackene Ware fand schnell Abnehmer.

Ebenso nicht fehlen dürfen die Landfrauen auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Fans schon auf Dampfnudeln mit selbstgemachter Kartoffelsuppe warteten. Eine etwas andere Weihnachtsfeier begeisterte zum Jahresabschluss die Mitglieder. In Familie Uhrigs weihnachtlich geschmückter Scheune traf man sich zu Glühwein, Gebäck und herzhafter Bratwurst. Anke und Christian Palmer von der Musikschule Hockenheim sorgten für musikalische Unterhaltung und es gab noch gemeinsames Singen mit Gitarrenmusik.

Kassenbericht und Mitgliederzahl lässt die Altlußheimer Landfrauen positiv in die Zukunft blicken

Hierzu waren zwei Erzieherinnen vom katholischen Kindergarten St. Raphael zu Gast. Sieglinde Bohrmann hatte für jede Landfrau einen Holzengel gebastelt und mit einem Glas „Schneeflöckchen“ beschlossen die Landfrauen das Jahr. In den weiteren Berichten erfuhren die Versammlungsteilnehmerinnen, dass die Vereinsstärke derzeit bei 91 Mitgliedern liegt. Kassiererin Elke Haasis verlas den Kassenbericht, der sich als durchaus positiv bezeichnen ließ. Die Revisorinnen Simone Köhler und Inge Roth bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung der Kassiererin und des Vorstands, welche einstimmig erfolgte.

Die Vorsitzende Traudel Uhrig hatte die besondere Aufgabe, Landfrauen für langjährige Mitgliedschaft zu ehren. In ihrer Rede ging sie auf die vielfältigen Tätigkeiten ein und wie wichtig gerade treue Mitglieder für einen Verein sind. Es galt, Vereinstreue für zehn, 20 und 40 Jahre zu feiern. Die Damen bekamen als Präsent je eine Orchidee überreicht.

Die Geehrten 10 Jahre: Elisabeth Orban, Miroslava Koscher, Gisela Gulba 20 Jahre: Renate Brecht, Julsima Rittlinger 40 Jahre: Iris Schlampp hef

Zum Abschluss gab Traudel Uhrig noch einen Ausblick auf 2023, wo neben zahlreichen Aktivitäten auch die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim ein Teil des Programms sein wird. An den beiden Wochenenden zum 15. und 16. Juli sowie 2. und 3. September sind die Altlußheimer Landfrauen mit einem Stand bei der Buga zu finden.