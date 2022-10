Landrat bringt Haushalt ein

Altlußheim/Kreis. Ein Wechsel in den eigenen Reihen und die Einbringung des Haushaltsentwurfs durch Landrat Stefan Dallinger stehen im Fokus der nächsten öffentlichen Sitzung des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises. Diese findet am Dienstag, 11. Oktober, ab 14 Uhr in der Rheinfranken-Halle in Altlußheim statt.

Nach der Fragestunde für Kreiseinwohner befasst sich das Gremium mit zwei Personalien in den eigenen Reihen: Der Kreistag stellt fest, dass die Kreisräte Dr. Alexander Eger (FDP) und Jörg Junger (AfD) wegen Wegzugs aus dem Rhein-Neckar-Kreis ihre Wählbarkeit verlieren und aus dem Kreistag ausscheiden. Zugleich wird zur Kenntnis genommen, dass für die frei werdenden Mandate Hartmut Kowalinski aus Hirschberg (FDP) und Dr. Andreas Geisenheiner aus Schriesheim(AfD) als Kreisräte nachrücken. Beide haben die Annahme der Wahl bereits erklärt.

Posten besetzen

Aufgrund ihres Nachrückens müssen verschiedene Ausschüsse des Kreistags sowie Verwaltungs- und Aufsichtsratsposten neu besetzt werden. Zudem soll anstelle des ausgeschiedenen Kreisrats Dr. Eger Kreisrat Matthias Renschler als sechster stellvertretender Vorsitzender des Kreistags gewählt werden.

Vor dem letzten Tagesordnungspunkt, den Mitteilungen und Anfragen, erläutert Landrat Stefan Dallinger in einer Rede den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Danach soll der Haushaltsplan ohne Aussprache an die Ausschüsse zur Vorberatung überwiesen werden. Die Verabschiedung ist – nach der Beratung des Haushaltentwurfs in den Fachausschüssen – in der Kreistagssitzung am 13. Dezember in Sinsheim vorgesehen. zg