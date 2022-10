Lange Nacht der Modelleisenbahn in Altlußheim: Bahn fährt die ganze Nacht

Altlußheim. Nach fast drei Jahren war es wieder soweit: Die Modellbahnfreunde Altlußheim konnten einem Publikum ihre Modulanlage (Märklin H0) präsentieren. Dieses Mal in ihrem Vereinsraum in Mannheim-Käfertal. Die Veranstaltungsreihe nennt sich „Lange Nacht der Modellbahn“ und verschiedene Modellbahnclubs aus der Kurpfalz zeigten ihre Kunstwerke in ihren Werkstätten.

Bereits im Vorfeld wurde im Vereinsraum der Modellbahnfreunde die Anlage entsprechend aufgebaut. Da sämtliche Module eine Fahrstrecke von weit über 40 Metern ergeben, wurde auch der angrenzende Flur mit einbezogen.

Die vier Eisenbahner konnten bereits vor dem offiziellen Startschuss die ersten großen und kleinen Besucher begrüßen. Diesen boten sich Bergmotive mit Sesselliften sowie Feld- und Wiesenlandschaften.

Auch der achtgleisige Kopfbahnhof „Märklingen“ sowie der Durchgangsbahnhof fanden ihre Bewunderer. Das erst kürzlich erbaute Bahnbetriebswerk mit Lokschuppen, Drehscheibe und Schiebebühne wurde ebenfalls in die Anlage integriert und den Besuchern präsentiert. Es hatten sich viele Gespräche ergeben, die beiden Seiten sehr gefallen haben.

Wer die Modellbahnfreunde nicht besuchen konnte, hat dazu am ersten Novemberwochenende in Karlsdorf-Neuthard oder am ersten Januarwochenende im Forum von John Deere in Mannheim die Chance.

Info: Infos unter „www.modellbahnfreunde-altlussheim.de“