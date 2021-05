LEDs im Schulhof blenden Nachbarn

Altlußheim. Zwei Besucheranfragen gab es in der Sitzung des Gemeinderats. Einem Bürger ging es um Teile des Baumbestands in der Gemeinde. Zunächst verwies er auf einen Baum, der sich auf dem Spielplatz am Forlenweg befindet und von dem bereits mehrfach Äste abgefallen seien. Er vermerkte dazu, dass seiner Meinung nach beim Baumkataster eine Überprüfung auf kaputte oder geschädigte Bäume stattfinden sollte.

Des Weiteren erinnerte der Bürger an die Baumpflanzung an der Versickerungsfläche am Kindergarten Sonnenschein. Statt auf besagter Fläche seien die Bäume auf dem Gelände des Kindergartens gepflanzt worden, was der Bürger kritisierte, da sie über Anliegerkosten verrechnet worden seien. Bürgermeister Uwe Grempels bestätigte, dass die Bäume im Kindergarten gepflanzt wurden. Der Bürger bekräftigte, er würde es befürworten, wenn die eigentlich geplante Pflanzung nachgeholt werden könnte.

Ein Anwohner aus dem Umfeld der Albert-Schweitzer-Schule kritisierte die neue Beleuchtung auf dem Schulhof und an der Turnhalle. Die neuen LED-Lampen auf dem Schulhof bestrahlten die Dächer der umliegenden Häuser , was ihn in seinem Garten und Innenhof blende. Auch eine „sehr grelle“ Beleuchtung an der Turnhalle beeinträchtige ihn auf seinem Grundstück, so der Bürger weiter, zumal diese bis spät in die Nacht angeschaltet sei.

Belüftung störend laut

Dies beurteilte der Mann als besonders fragwürdig, da um die Turnhalle ohnehin Bewegungsmelder angebracht seien. Allerdings seien diese so empfindlich eingestellt, dass sie auch auf Katzen und ähnliche Tiere reagierten.

Das Geräusch der Belüftung der Turnhalle sei für ihn ein Störfaktor, da sie unverhältnismäßig laut sei. Er habe Verständnis dafür, dass die Duschräume regelmäßig belüftet werden müssten, allerdings seien wohl die Gitter der Belüftung zu eng, was zu einem lauten und häufigen Zischen führe. Bürgermeister Uwe Grempels versprach, dass allen Punkten nachgegangen werde. lh