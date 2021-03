Altlußheim. Petra Schupp, Leiterin der Gemeindebücherei, macht keinen Hehl darauf: „Wir vermissen unsere Leser sehr und sind gerade dabei, die Regalbeschriftung zu ergänzen.“ Die Bücherei biete nach wie vor „Call & collect“ an, also Abholung der Medien nach telefonischer Bestellung von Montag bis Freitag von 9 bis 12 unter der Telefonnummer 06205/394370 oder E-Mail an buecherei@altlussheim.de.

„Wir bringen auch Bücher nach Hause und stellen kontaktlos neue Ausweise aus“, erklärt Petra Schupp. Bis 18 Jahre ist die Nutzung der Bücherei frei, ab 18 kostet der Ausweis 12 Euro Gebühr. Schüler, Auszubildende und Sozialhilfeempfänger zahlen nur 6 Euro.

„Es sind noch Osterbücher da und wir haben Bücher für den Garten“, macht die Leiterin Werbung. Seit neustem gebe es Tonies und es werden auch zwei Geräte verliehen. Das Sortieren der Hörbücher sei abgeschlossen, viele wurden gelöscht und können kostenlos am Rückgabetisch mitgenommen werden. Die Rückgabe erfolge jetzt über eine große Wanne, damit keine Missverständnisse entstehen können, teilt Petra Schupp mit. zg