Letzte Wünsche erfüllen helfen

Oberhausen-Rheinhausen. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) stellt sich am Samstag, 12. März, ab 13 Uhr im Fachgeschäft „Ambiente & Art 2.0“ in der Marienstraße 74 in Oberhausen-Rheinhausen vor.

Das ehrenamtliche Projekt des ASB ermöglicht schwerkranken Menschen auf dem letzten Lebensabschnitt die Erfüllung von Herzenswünschen, zum Beispiel den Besuch einer besonderen Veranstaltung oder eines Strands. Der Wünschewagen finanziert sich ausschließlich über Spenden.

„Ambiente & Art 2.0“ veranstaltet gemeinsam mit dem Reilinger Unternehmen „Herrn Brehms rollende Satansbraterei“ einen Kaffee- und Kuchenverkauf zugunsten des Wünschewagens. Zudem rundet die „Satansbraterei“ das kulinarische Angebot mit warmen Gerichten aus der Feldküche und kalten Getränken ab. Ab 14 findet eine Vernissage der Künstlerin Monika Klumpp statt. zg

