Liegt Kraichbach zu tief in seinem Bett?

Altlußheim/ Waghäusel/Ubstadt-Weiher. Über eine mögliche Lösung für den wiederholt trockenfallenden Kriegbach hat sich CDU–Bundestagsabgeordneter Olav Gutting bei einem Vor-Ort-Termin am Schneidemühlwehr in Ubstadt-Weiher informiert. Der Waghäuseler Bauingenieur Erhard Schmitteckert erläuterte die wahrscheinliche Ursache und einen Lösungsvorschlag für den Zufluss und die Rettung der Fische: Der Zulauf vom Kraichbach zum Kriegbach müsste tiefergelegt werden. Auch in den vergangenen Tagen hatten wieder Fische gerettet werden müssen, weil der Kriegbach trockengefallen war.

Nach seiner Einschätzung hat sich der Kraichbach durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit tiefer in sein Bett eingegraben, weshalb am Zulauf zum Kriegbach nicht genügend Wasser abfließen kann. Dort lassen zwei Betonschwellen je nach Wasserstand nur einen schwachen Zulauf zu und der Kraichbach rauscht am Kriegbachzulauf weitgehend vorbei.

Nach Einschätzung Schmitteckerts ist es offensichtlich, dass es für den Trockenfall des Kriegbachs technische Ursachen geben muss und nicht wetterbedingte Gründe.

Die zuständigen Behörde habe in den letzten Jahren Kraichbach und Kriegbach für Fische durchgängig umgebaut. Der Kriegbach erhält sein Wasser aus dem Kraichbach am Schneidemühlwehr bei Ubstadt. Über eine Fischtreppe erfolgt die normale Wasserzuführung.

Bei geringer Wasserführung des Kraichbachs erhält der Kriegbach wenig Wasser. Das war schon immer so. Deshalb waren im Bereich der Gemarkung Kirrlach und Altlußheim Wasserrückhalteschwellen eingebaut. Diese wurden im Frühjahr dieses Jahres entfernt. Wasser kann nun nicht mehr zurückgehalten werden. Wenn der Zulauf gering ist, versickert das Bachwasser, der Bach fällt trocken. Um ein Trockenfallen zu vermeiden, ist ohne Rückhalteschwellen ein größerer Wasserzulauf erforderlich.

Mehr Strömung nach Wehrabbau

Tatsächlich ist der Wasserzulauf durch den Umbau im Kraichbach wesentlich vermindert worden. Der Kraichbachumbau erfolgte aufgrund der Entfernung des Wehrs für die Mühle in Langenbrücken. Das bewirkte ein starkes Gefälle auf einer kurzen Strecke. Die Strömung habe gegenüber dem gestauten Lauf wesentlich zugenommen, dadurch nehme die Wasserstandshöhe ab.

Infolge der schnelleren Strömung müssten die Betonbalken der Zulaufschwelle für den Kriegbach um mindestens zehn Zentimeter tiefergelegt werden. Schmitteckert schlägt sogar 15 Zentimeter vor, weil sich der Kraichbach weiter eingraben werde. „Der Abfluss vom Kraichbach zum Kriegbach wird dabei nach meiner Abschätzung unter zehn Prozent bleiben“, erläutert er seinen Lösungsvorschlag. Olav Gutting spricht sich für eine rasche Prüfung des Vorschlags aus. zg