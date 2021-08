Mann rammt mit eigenem Auto geparkten Pkw – 12.000 Euro Schaden

Altlußheim. Einen Autounfall mit einem Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro hat am Dienstagabend ein Mann in Altlußheim verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 55-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem VW in der Friedstraße in Richtung Altrutweg unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dieser drehte sich daraufhin infolge der Kollision und wurde auf die Straße geschoben.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit, es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro – verletzt wurde jedoch niemand.